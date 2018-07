Neuschwanstein im Karlsfelder Moos

Vor genau hundert Jahren, am 15. Juli 1918, starb der legendäre „Millionenbauer“ Lorenz Hauser, der Erbauer des Schlosses an der Würm im Karlsfelder Moos. Er führte ein bewegtes Leben.

Karlsfeld – Sein Tod zeichnete sich schon Jahre vorher ab. Seine Orgien hatten die Gesundheit angegriffen. Schon 1913 hatte man ihm das Delirium tremens konstatiert.

Seine Geschwister warfen ihm Unzurechnungsfähigkeit vor. Sie fürchteten um ihr Elterngut, das er verschleudert habe. Im Frühjahr 1918 erkrankte der Lenz an Lungenentzündung. Er erholte sich nicht mehr und starb mit nur 49 Jahren. Auf seinen Wunsch hin wurde sein Leichnam mit einer Mönchskutte bekleidet. 30 Priester begleiteten den Sarg zum kleinen Friedhof bei der Münchner Winthirkirche.

+ Der Hauser Lenz.

„Beim Strohmeier“ hieß der Hof in Neuhausen, aus dem der Lenz stammte. Er wuchs als zweiältester Bub der Eheleute Lorenz und Maria Hauser auf. Doch der kleine Lenz lernte auch das höfische Leben und die höfische Eleganz durch das nahe Wittelsbacher Schloss kennen. In der Nachbarschaft wohnten etliche Hofbedienstete.

Der Lenz begann zunächst eine Metzgerlehre. Nach dem Tod von Vater und älterem Bruder wurde der Lenz als 19-Jähriger Hauserhof-Bauer. Er begann Äcker und Wiesen zu verkaufen. Aus dem Bauern wurde ein Millionär – und ein Geldprotz. Er warf das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus. 1892 musste der Lenz zum Militär. Er diente bei den „Schweren Reitern“. Das lag ihm, denn er war ein Pferdenarr.

Es ist aber auch belegt, dass der Lenz ein Kindernarr war. Geheiratet hat er zwar nie, aber zwei Kinder hat er als leiblich anerkannt. Angedichtet wurden ihm wesentlich mehr Kinder. Für etliche Kinder in Neuhausen war er Firmpate, und dabei ließ er sich nicht lumpen.

Allerlei derbe Späße leistete er sich. Eine Musikkapelle ließ er einmal auf einem Podium über dem Misthaufen spielen. Ein angesägter Balken ließ das Podium einstürzen. Die Musiker fielen in den Mist. Der Lenz lachte und entschädigte sie mit ein paar Tausendern.

1897 war der Lenz 28 Jahre alt. Er kleidete sich städtisch und war mit seinem Bart dem verstorbenen König Ludwig IX. nicht unähnlich. Und der Lenz hatte einen Traum: An der Würm bei Karlsfeld besaß er ein großes Grundstück, groß genug für einen Park mit Weiher und ein Schloss. Der Hauser Lenz wollte Schlossherr werden. Immer wieder wurden die Pläne verworfen, zweimal ließ der Lenz den Rohbau einreißen, er wollte ein „Neuschwanstein im Karlsfelder Moos“.

Mit allem Luxus war das Schloss ausgestattet. Nun suchte der Lenz einen Käufer. Prinz Ludwig hatte es zwar besichtigt, kaufte es aber nicht. Nun führte der Lenz das Leben eines Schlossherrn mit zahlreichen Bediensteten.

Bei den zahlreichen Festen fanden sich Schnorrer und Schmarotzer ein, Freundinnen für das vergoldete Doppelbett. Der Sekt wurde aus Maßkrügen getrunken, die Füße mit Sekt gewaschen. Die Zigarren zündete er sich mit einem Zwanzigmarkschein an.

Nach einer Weltreise (1902-1903) ging das Feiern weiter, der Lenz hatte das Image eines Playboys. Die Zeiten wurden schlechter, Geldsorgen drückten ihn. 1908 verkaufte Hauser das Schloss dem Grafen Alexander von Boos-Waldeck (das Schloss hieß nun „Waldeck“), der wiederum nach drei Jahren an den Münchner Baumeister Heizer bis es schließlich nach weiteren Besitzerwechseln zwangsversteigert wurde. Ersteigert wurde es vom Hauser Lenz. Er bewohnte das Schloss aber nicht mehr. Nach neun Monaten verkaufte er es an einen Hamburger. Das Karlsfeder Schloss erlebte nach dem Tod Hausers etliche neue Besitzer, 1919 besetzten es die „Weißen Freikorps“, 1945 bezogen es die Amerikaner und hinterließen es 1955 stark renovierungsbedürftig. BMW verkaufte das Betriebsgelände, in dem sich das Schloss jetzt befand, an die MAN. Damit begann ein neues Kapitel für das Hauser-Schloss. Es wurde behutsam und mit viel Geschmack renoviert. Von der ursprünglichen Möblierung war nichts mehr vorhanden. Die MAN benutzt das „Hauser-Schloss“ heute als Gästehaus. Für die Öffentlichkeit ist es nicht zugänglich. paul brandt