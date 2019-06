BMW-Fahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Baum - 30-Jährige verbrennt in ihrem Auto

Eine Frau ist bei einem Unfall bei Markt Indersdorf in der Nacht auf Donnerstag ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum, der Wagen geriet in Brand.

Indersdorf – Die 30-jährige BMW-Fahrerin aus Dachau war auf Staatsstraße 2050 von Indersdorf in Richtung Niederroth unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie kurz vor Niederroth nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizeiinspektion Dachau am Donnerstag mitteilte.

BMW-Fahrerin (30) prallt gegen Baum - Auto brennt aus

Die 30-Jährige prallte mit dem Pkw seitlich gegen einen Baum. Der BMW wurde durch den heftigen Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert, geriet in Brand und brannte vollständig aus. Die Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle in dem Fahrzeug. Die Staatsstraße musste für die Bergungsmaßnahmen bis 4.30 Uhr gesperrt werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Indersdorf, Röhrmoos und Niederroth.

dn

Im Winter hatte sich ein tödlicher Unfall in der Nähe ereignet: Ein Autofahrer krachte dort in ein eine herannahende S-Bahn. Ebenfalls noch an der Unfallstelle starb ein 19-Jähriger, nachdem er bei Haimhausen von einem Auto erfasst wurde.