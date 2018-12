Feuerwehrler müssen am Nikolausabend Brand löschen – Dachauer bringt spontan Geschenke

Die Dachauer Feuerwehr staunte am vergangenen Freitagmorgen nicht schlecht: Ein zunächst anonymer Nikolaus hatte eine viele Schokoladennikoläuse bei der Feuerwache vorbeigebracht. Er wollte den Ehrenamtlichen Helfern einfach eine Freunde machen, nachdem sie am Nikolausabend im Einsatz waren.

Dachau – Derweil dachten die Feuerwehrler schon, sie hätten den heiligen Mann heuer verpasst – sie mussten am Nikolausabend den LKW-Brand am MD-Gelände löschen.

Einige Stunden rätselten Feuerwehrler am Freitag über die Identität des Nikolaus’. Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Feuerwehr, hatte aber eine Spur: Die Wehr hatte am Nikolausabend ein Foto im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, es zeigte: ihre leeren Stiefel. Dazu schrieb sie: „Der heilige Nikolaus muss genau in den Stunden vorbeigeschaut haben, als wir im Einsatz waren.“ Das Foto sollte scherzhaft zeigen: Nikolaus und Feuerwehr müssen sich verpasst haben, als die Kameraden dabei waren, den Brand zu löschen.

Am Freitagabend löste der Dachauer Armin Praml (36) bei einem Telefonat mit den Dachauer Nachrichten auf: „Ich las den Beitrag über die leeren Stiefel auf Facebook und erinnerte mich an meine Zeit als ehemaliges Mitglied bei der Feuerwehr Pasenbach. Dort freute ich mich immer über jede Form der Wertschätzung meiner Tätigkeit. Also beschloss ich ganz spontan mit meiner Frau, dem Team der Feuerwehr die Nikoläuse zu schenken.“

Die Feuerwehrler freuten sich sehr über die tolle Geste. Auf Facebook schrieben sie: „Lieber guter Nikolaus, vielen Dank, dass Du nochmal bei uns reingeschaut hast. Wir waren auch wirklich brav. Vielen herzlichen Dank an den irdischen Helfer, den Bürger, der uns heute früh dieses überaus großzügige Geschenk vorbeigebracht hat. Das freut uns sehr.“

Da sich nun der Nikolaus zu Erkennen gab, möchte sich die Feuerwehr Dachau gerne persönlich beim ihm bedanken. Wolfgang Reichelt betont trotzdem, dass der Facebook-Post mit den leeren Stiefeln keinesfalls als Aufforderung gedacht war! Umsomehr freut sich das Feuerwehrteam auf den Schokoladengenuss der Nikoläuse bei der Weihnachtsfeier am Samstag.