Nissan fliegt in Parkplatz am Fuchsberg und kracht in Sattelzug

30-Jähriger wurde schwer verletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Kitzingen in Baden-Württemberg ist am Sonntagvormittag von der A 8 abgekommen und quasi in Parkplatz am Fuchsberg hineingeflogen. Das Auto krachte schließlich in einen Sattelzug. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt.