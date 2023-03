Nur einmal die Zeit zurückdrehen

Abschlussapplaus (v.l.): Gerti Rauch-Zimmermann, Weichen-Wastl (Peter Kern), Schranken-Susi (Maria Krimmer), Brunhilde Bremsbichler (Marina Krutzlinger), Standl-Hans (Andreas Leuze), Gleisgeist (Joe Diehl), Mona (Tanja Hahn) und Bürgermeister Fritz Flitzmeier (Anton Menter), Ursl Summwiesler (Katharine Friedl) und Radieserl-Reserl (Josefine Neumann). © Roswitha Höltl

Die Komödie „Gleis-Geisterei“ von Ralph Wallner hat hohen Unterhaltungswert. Das beweisen die Niederrother Theaterspieler.

Niederroth – Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht: die Zeit noch einmal zurückdrehen und sich anders zu verhalten, als man es zum früheren Zeitpunkt tatsächlich gemacht hat. Diesen Gedanken nahm Gerti Rauch-Zimmermann von den Niederrother Theaterspielern bei ihrer Begrüßung am Premierenabend des neuen Stücks auf.

Die Komödie regt auch zum Nachdenken an

Die ländliche Komödie „Gleis-Geisterei“ von Ralph Wallner regt zum Nachdenken an, aber auch ganz besonders zum Lachen. Die Niederrother Theatera haben nach drei Jahren Pause ihre Gäste mitgenommen in ein neues „Zeitraum-Kontinuum“, wie es an dem Abend genannt wurde.

Mit dabei Giacomo da Capo (Joe Diehl), der charmante Gleisgeist und einige wichtige Dorfbewohner von Niederhinterbergkirchenthalhausen. Alles spielt sich auf Gleis 1 des seit drei Jahren stillgelegten Bahnhofs ab. Recht turbulent geht es dort zu und der Standl-Hans (Andreas Leuze) bekommt im Laufe des Abends seine zweite Chance im Leben.

Seine große Liebe ist Mona (Tanja Hahn), die allerdings mit dem Bürgermeister (Anton Menter) verheiratet ist. Wird er nach seiner persönlichen „ruck-zuck-zruck-Aktion“ der erwartete Glückspilz oder kommen die liebeshungrigen Damen Ursl Summwiesler (Katharina Friedl) und Brunhilde Bremsbichler (Marina Krutzlinger) bei ihm zum Zuge?

Und was bewegt nur das Radieserl-Reserl (Josefine Neumann), jeden Tag am Bahnhof vorbeizuschauen? Bestimmt nicht Schranken-Susi (Maria Krimmer) und der Weichen-Wastl (Peter Kern), die, wenn auch nicht wissentlich, miteinander eine Situation erleben dürfen, um die sie so manches Liebespaar vielleicht sogar beneiden würde. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Ausdrucksstarke Schauspieler und perfektes Zusammenspiel

Die Zuschauer durften sehr ausdrucksstarke Schauspieler und ihr perfektes Zusammenspiel mit allen Akteuren vor, hinter und neben der Bühne genießen. Den Vorhang- und den Uhrendienst übernahm Lisa Zittau. Johanna, Lisa und Andreas Leuze sowie Susanne und Julia Häubl haben mit ihrem originellen Bühnenbild eine für früher typische Umgebung für das Stück geschaffen: einen gut sortierten Bahnhofskiosk mit Tisch und Stühlen, nebenan die typisch verzierte Türe für dringende Bedürfnisse und eine Bank für alle Wartenden. Dazu hängt ein großer Fahrplan an der Wand und natürlich die riesige Bahnhofsuhr, deren Zeiger an diesem Abend oftmals linksrum sausten.

Benedikt Rink und Franz Krutzlinger haben den technischen Ablauf in der Verantwortung, inklusive den Fahrkartenautomaten. Es fährt zwar seit drei Jahren keine Bahn mehr durch das beschauliche Dorf, aber wenn das Radieserl-Reserl mit dem Fahrschein wedelt, dann muss der Automat natürlich zuverlässig seinen Zeitstempel tackern.

Als Souffleuse agierte Marianne Bopfinger, und Gerti-Rauch-Zimmermann übernahm mit Isabelle Zimmermann die Regie.

Es war ein Abend voller Dynamik, die Zuschauer waren begeistert und sparten nicht mit Applaus.

Weitere Vorstellungen Das Stück wird noch am morgigen Freitag um 19.30 Uhr, am Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. März, 19 Uhr im Sportheim aufgeführt.

hr

