Sonja und Andreas Treiterer eröffnen neue Bäckerei mit Café in Odelzhausen

Von: Claudia Schuri

Teilen

Wollen eine neue Bäckerei in Odelzhausen eröffnen: Andreas und Sonja Treiterer. cla © Claudia Schuri

Odelzhausen bekommt einen neuen Handwerks-Bäcker: Sonja (33) und Andreas Treiterer (32) planen, im August in der Marktstraße 31 einen neuen Laden zu eröffnen.

Odelzhausen – Odelzhausen bekommt einen neuen Handwerks-Bäcker: Sonja (33) und Andreas Treiterer (32) planen, im August in der Marktstraße 31 einen neuen Laden zu eröffnen. Zunächst soll das Geschäft mit kleinem Café am Wochenende – samstags und sonntags im Wechsel – geöffnet sein. „Wir möchten erst schauen, wie es sich entwickelt“, sagt Bäckermeister Andreas Treiterer, der zusätzlich bei einer glutenfreien Bäckerei in München angestellt ist. „Vielleicht wird es ja irgendwann sogar ein Fulltime-Job für uns.“

Als „Rase Bäck“ bietet Treiterer bereits seit 2009 auf Vorbestellung seine Backwaren an und macht dazu zweimal im Monat einen Backtag in Miegersbach. Auch auf dem Regionalmarkt in Odelzhausen ist er vertreten. „In Miegersbach wird weiterhin auf Vorbestellung gearbeitet“, sagt er. „Und in Odelzhausen gibt es einen Thekenverkauf, aber auch Bestellungen sind möglich.“

Angeboten werden Backwaren aller Art – von verschiedenen Brotspezialitäten, Semmeln und Brezen über Frühstücksgebäck, Plunder, Croissants und Kuchen bis hin zu den Odelzhauser Nussecken.

Neuer Bäcker in Odelzhausen

Treiterer hat seien Ausbildung bei der ehemaligen Odelzhauser Traditionsbäckerei Gradl gemacht. Immer wieder sei er auf die beliebten Nussecken angesprochen worden, erzählt er. „Deshalb mache ich jetzt die Nussecken nach einem ähnlichen Rezept mit eigener Note“, berichtet er. „Sie sind gleich gut angekommen.“ Grundlage ist ein Buttermürbteig, darauf kommt eine saftige und lockere Nussmakronen-Masse, verrät er: „Es ist ein bodenständiges Rezept mit Bio-Haselnüssen.“

Auch wer zur Hochzeit oder zum Geburtstag eine mehrstöckige Torte möchte, kann sich an die Bäckerei Treiterer wenden. Beliebt sind zudem die Kiacherl, die der 32-Jährige zur Eröffnung des Ladens direkt vor Ort in Odelzhausen backen möchte. Ansonsten stellt er seine Produkte in seiner Backstube in Miegersbach her. „Ich mache alles selbst und arbeite ohne Vormischungen“, betont er. „Mir ist es wichtig, ehrlich produzierte und regionale Backwaren mit Produkten aus der Heimat anzubieten.“ Zum Beispiel stammen seine Mehle aus der Furthmühle bei Egenhofen, die Eier aus Essenbach, die Butter von einem Hersteller aus München und auch der Quark und die Milch sind aus Bayern.

„In einer kleinen Ecke im Laden soll es auch Schmankerl von dahoam geben“, sagt er. Dort können die Kunden zum Beispiel selbst regionalen Honig, Marmelade, Eier und Mehl kaufen. Auch ein paar Tische zum gemütlichen Beisammensein sind geplant.

Bis zur Eröffnung des Geschäfts ist aber noch einiges zu tun. Die Umbauarbeiten laufen. Treiterers Bruder, der Schreiner ist, stellt eine neue Theke her, und auch einen kleinen Küchenbereich soll es geben. „Wir möchten Tradition und Moderne im Laden wiedergeben“, kündigt Andreas Treiterer an. „Und das Geschäft soll eine heimelige Atmosphäre haben.“

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.