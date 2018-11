Mitreißende Jubiläumsgala des Jolly Jumper Kinderzentrums

Die Jubiläumsgala des Jolly Jumper Kinderzentrums zum 25-jährigen Bestehen wurde zu einem Event der Superlative. Rund 650 Besucher und Aktive waren dabei.

Odelzhausen – Vier Monate lang hatten Erzieher und Trainer der Einrichtung ein Programm vorbereitet, das alle vorhergehenden Sportgalas und Musicals noch um einiges übetreffen sollte. Um jedem Zuschauer gute Sicht zu garantieren, wurde in der Halle eine vierstufige Tribüne errichtet, die zusätzlich zu den Galerieplätzen 350 Zuschauern Sitzgelegenheiten bot. Sie sahen ein fast dreistündiges Feuerwerk des Sports mit 160 Akteuren.

Uschi Hertle, die Gründerin des Jolly Jumpers, führte abwechselnd mit Bärbel Riedel durchs Programm. Unter anderem begrüßte sie 41 Fahnenschwinger aus der Odelzhauser Partnergemeinde Amelia in Italien. Besondere Dankesworte richtete Hertle an zwei Personen, denen es überhaupt zu verdanken war, dass in 25 Jahren über 600 Kinder ein zweites Zuhause fanden. Allen voran Josef Hertle, der vor 25 Jahren das große Risiko der finanziellen Bürgschaft für eine pädagogische Einrichtung einging, die noch dazu erst im Entstehen war. Sie dankte außerdem der Abgeordneten des Europaparlaments und Schirmherrin der Veranstaltung, Monika Hohlmeier. Die Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß hatte 1993 persönlich dafür Sorge getragen, dass diese Einrichtung, nach vielen anfänglichen Schwierigkeiten, ihre Pforten öffnen konnte. Zur Überraschung aller richtete Monika Hohlmeier aus Brüssel per Video persönlich eine Ansprache an die Besucher.

Den ersten Teil der Gala präsentierten TSC-Gruppen mit Showgruppen aus ganz Bayern. Die Cheerleaders der FC-Bayern-Basketballer eröffneten das Programm mit akrobatischen Bodenteilen und anschließenden fünf Meter hohen Pyramiden, die so manchem Zuschauer den Atem stocken ließen. Die folgende Showgruppe Jumpinos bot auf silberglitzernden Bühnenpodesten in bunten Neonanzügen mit in allen Spektralfarben leuchtenden Seilen die hohe Kunst de Seilspringens – ein eindrucksvolles Wechselspiel von Licht und Farben.

36 kleine Zwerge waren sozusagen die Vorhut der Regionalligaturner des TV Georgensgmünd, die ihrerseits eine Turnclownummer nach dem Schneewittchen-Märchen zum Besten gaben. Caboeiratänzer und -turner verstanden es danach bravourös, die Zuschauer in ihre Darbietung einzubeziehen – und es gab viel Applaus für die „unprofessionellen“ Nachahmer der Carboeiera- übungen.

Dazwischen traten immer wieder die acht Mannschaften des TSC Odelzhausen auf, die mit ihren niveauvollen Tanz- und Turnübungen den Gästen in keiner Weise nachstanden. Für den Abschluss des ersten Teils hatten sie mit 45 ihrer besten Turner eine Kastenflugshow mit vielen Höchstschwierigkeiten einstudiert.

Höhepunkt der gesamten Gala war der Auftritt der Fahnenschwinger aus Amelia, die bereits am Vormittag vor 1000 Schülern aufgetreten waren. Mit dabei sind erst acht Jahre alte Fahnenschwinger sowie der italienische Meister Andrea Schiavolin, der gleich sechs Fahnen gleichzeitig durch die Luft und um seinen Körper wirbelte. Uschi Hertle hatte im vergangenen Frühling, als die Partnerschaft in Amelia besiegelt wurde, die Einladung zur Gala ausgesprochen. Ein Begleitprogramm mit bayerischem Abend, Weißwurstessen und Brauereiführung wurden vonseiten des Vorsitzenden des Partnervereins, Roland Riedel, im Vorfeld in die Wege geleitet. „Der Besuch hat viel dazu beigetragen, die Freundschaft beider Kommunen zu verstärken“, sagte Riedel.

Nach den beeindruckenden Darbietungen verweilten viele Besucher noch lange bei einem Gläschen Sekt in der Halle. Eine professionelle Videozusammenfassung der Gala ist in Kürze über die Homepage des Jollys und des TSC Odelzhausen zu sehen. Der komplette Film über die Gala kann als DVD beim TSC bestellt werden. dn