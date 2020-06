A 8: Tempolimit leider nicht bei Odelzhausen

Auf der A8 wird es keine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h geben - sehr zum Leidwesen der Odelzhauser Gemeinderäte.

Es war eine Nachricht, auf die viele, die nahe der A 8 leben, gewartet haben: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte an, dass es auf Teilstücken der Autobahn ein Tempolimit geben wird (wir berichteten). Wegen der hohen Unfallzahlen wird auf dem Abschnitt zwischen Sulzemoos und München auf sechs Kilometern die Höchstgeschwindigkeit auf 120 Stundenkilometer abgesenkt. Gleiches gilt zwischen den Anschlussstellen Neusäß (Kreis Augsburg) und Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg).

Im Odelzhauser Gemeinderat zeigte sich jedoch viel Enttäuschung – denn dort hätte man sich ebenfalls ein Tempolimit gewünscht. Einerseits sei er natürlich froh, dass Bewegung in die Sache gekommen sei, betonte Bürgermeister Markus Trinkl. „Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum es keine durchgehende Geschwindigkeitsbeschränkung gibt.“

Er hätte sich außerdem ein Überholverbot für Lastwagen gewünscht. Denn: „Ein Großteil der Einsätze unserer Feuerwehr ist auf der Autobahn.“

Ähnlich sieht es Elisabeth Kappes (BGO). Sie regte an, dass Trinkl noch einmal einen Brief an die Verantwortlichen schreiben solle. „Es ist hirnrissig, dass das Gebiet ausgelassen wird“, beklagte sie. Doch ob sich durch so ein Schreiben wirklich etwas ändern wird, bezweifelt Johann Heitmair (BGO): „Das ist wie Wasser in die Isar schütten.“

Zu einer Abstimmung über das Thema kam es nicht. Der Gemeinderat hofft jetzt auf das intelligente Verkehrsleitsystem, das voraussichtlich in zwei Jahren installiert werden soll und die Geschwindigkeit je nach Verkehrsaufkommen regulieren wird.