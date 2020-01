Vollsperrung auf A8: Schwer verletzte Personen im Krankenhaus - sieben Fahrzeuge beteiligt

Nach einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kommt es auf der A8 zu einer Vollsperrung. Es wird mit erheblichen Behinderungen gerechnet.

Nach einem Unfall kam es auf der A8 zu einer Vollsperrung

Zwischen Adelzhausen und Odelzhausen ereignete sich ein Auffahrunfall

Es kommt zu erheblichen Behinderungen

Update vom 13. Januar 2020, 11.20 Uhr: Nachdem der Verkehr auf der A8 nach dem Auffahrunfall einspurig vorbeigeleitet wurde, muss die Fahrbahn jetzt für kurze Zeit wieder gesperrt werden. Wie die Polizei Oberbayern auf Twitter schreibt, werden die Arbeiten etwa eine Stunde in Anspruch nehmen. Die Fahrbahn war nach einem schweren Unfall bereits vollgesperrt. Nach der vorübergehenden Umleitung auf eine Spur erfolgt jetzt die zweite Vollsperrung.

#A8 zw. #Adelzhausen & #Odelzhausen: Nach dem Unfall mit 7 beteiligten Fahrzeugen muss die Fahrbahn nun für Reinigungsarbeiten ca. eine Stunde komplett gesperrt werden.

Erstmeldung vom 13. Januar 2020

Landkreis Dachau - Am Montagmorgen gegen 08.10 Uhr ereignete sich auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen ein Auffahrunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen bremste ein in Richtung München fahrendes Fahrzeug aufgrund Blendung durch die tiefstehende Sonne bei höherer Geschwindigkeit ab.

Vollsperrung auf A8: Autos fahren aufeinander auf

Ein nachfolgender 36-jähriger VW-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf einen vorausfahrenden BMW aus Augsburg auf. In diese Unfallstelle fuhren fünf weitere Fahrzeuge. Ein Fahrer eines Pkw Audi A 6 aus dem Landkreis Ulm wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 32-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Mini wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem weiteren Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

A8: Vollsperrung nach Unfall - Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Weitere vier verletzte Insassen der anderen beiteiligten Fahrzeuge wurden mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Versorgung der Verletzen und Landung der Rettungshubschrauber musste die A 8 in Richtung München total gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr über den Seitenstreifen einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Nach A8 - Vollsperrung: Erhebliche Behinderung erwartet

Die Reinigungs- und Aufräumarbeiten durch die alarmierten Feuerwehren aus Adelzhausen, Dasing und Odelzhausen und des Autobahnbetriebsdienstes A+ werden noch rund eine Stunde andauern. Aufgrund der Sperrung der A 8 kommt es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen.

