Unfall mit Sommerreifen! Britischer SUV rauscht in Lkw 

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist am frühen Montagmorgen auf der A8 bei Odelzhausen ein Lkw ins Schleudern geraten. Ein Pkw mit Sommerreifen prallte in den quer stehenden Sattelzug. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Odelzhausen - In den frühen Morgenstunden am Montag gegen 4.10 Uhr geriet ein 35-jähriger rumänischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A8 in Richtung Stuttgart kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen beim Abbremsen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Zugmaschine prallte in die angrenzende Leitplanke und Böschung. Der Sattelauflieger blieb quer zur Fahrbahn auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen stehen.

Ein nachfolgender britischer DB-Geländewagen, der nur mit Sommerreifen ausgerüstet war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen den querstehenden Sattelzug.

Der Lkw-Fahrer sowie die vier Insassen des britischen SUV wurden hierbei leicht verletzt und in eine Augsburger Klinik verbracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und BAB-Einrichtungen wird auf zirka 90000 Euro geschätzt.

A8 zwischenzeitlich nur einspurig

Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten konnte der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um den nicht mehr fahrbereiten Sattelzug von der Autobahn zu bringen, musste gegen 8 Uhr die A8 in Richtung Stuttgart komplett gesperrt und der Verkehr an der As Odelzhausen ausgeleitet werden.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Vormittag.