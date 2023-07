Abschlussfeier der Mittelschule Odelzhausen: Tränen, Umarmungen und große Freude

Ein letztes gemeinsames Erinnerungsfoto: die Abschlussklassen 9a und 9b. © Marlene Wagner

Die Mittelschule Odelzhausen verabschiedet in einer emotionalen Abschlussfeier ihre Schüler.

Odelzhausen – Obwohl alle – Schüler wie Lehrer – der beiden neunten Klassen der Mittelschule Odelzhausen, auf diesen Tag hingearbeitet hatten, auf den großen Tag der Freiheit, war es ein schmerzvoller und tränenreicher Abschied, den man voneinander nahm. Sogar Lehrerin Burcak Bakirman konnte, als sie ans Mikrofon trat, ihre Tränen nicht verbergen.

Die Schüler beider Klassen hatten zweifellos eine außergewöhnlich starke Verbindung zu ihren Lehrkräften aufgebaut, trotz oder gerade wegen der herausfordernden Pandemiezeiten, denn ganz viele umarmten Burcak Bakirman und Theresa Spengler zum Abschied noch ein letztes Mal innig. Nach zwei Stunden war die Verabschiedung der 50 internen und des einen externen Absolventen vorbei: das gerade neu entstandene Erkennungslied von der „Starken, starken Schule Odelzhausen, deren Schüler von überall her sind“, welches die Sänger der Klassen 3gb, 6a und 6b zum Auftakt sangen, die Begrüßung und der Vortrag von Rektorin Cordula Weber in der großen, mit blauen Luftballons geschmückten Aula, die Ansprache von Helmut Zech, die Rede der Lehrer und der Schüler, die Geschenke, das Überreichen der Zeugnisse, und das Stylen der Absolventen von Frisur und Kleidung sorgten für einen ganz besonderen Tag.

Viele Eltern und Geschwister der Schulabgänger waren gekommen, um die Zeugnisübergabe mitzuerleben. Auch Bürgermeister Markus Trinkl aus Odelzhausen, Bürgermeister Helmut Zech aus Pfaffenhofen der zugleich Schulzweckverbandsvorsitzender und stellvertretender Landrat ist, sowie Bürgermeister Johannes Kneidl aus der Gemeinde Sulzemoos zeigten ihre Anerkennung.

Von der Technik nicht überholt lassen

„Wirklich von Bedeutung ist heute“, so Rektorin Cordula Weber, „das Ihr in einen neuen Lebensabschnitt starten dürft, und das Ihr ein Papier in den Händen habt, das zeigt was Ihr gelernt und erreicht habt“. Die Rektorin wünschte den Schülern „alles Gute und wertvolle Menschen, die Euch unterstützen“. Helmut Zech erklärte den Schulabgängern „dass eine unwahrscheinlich rasende Entwicklung auf sie zukommt“ und er hofft, dass sie „von der Technik nicht überholt werden“. Er bat sie, „bewusst mit dem Leben umzugehen, es enkeltauglich zu gestalten“, das heißt – auch später sollen die Nachkommen die gleichen Chancen haben wie sie jetzt, mit Wohlstand, Arbeit und genügend Naturressourcen. „Dazu muss aber jeder seinen Beitrag leisten“, folgerte er.

Burcak Bakirman, Lehrerin der Klasse 9a, trat sehr emotional und mit Tränen in den Augen ans Rednerpult. „Ich gelte eigentlich als sehr streng…..“, meinte sie, und versuchte sich wieder zu fangen, „jedenfalls bin ich sehr froh, dass wir am Anfang so richtig angezogen haben und uns zum Schluss viel Zeit zum Lernen geblieben ist. Das Ergebnis ist sehenswert! Ich konnte mich immer auf Euch verlassen“. Sie setzte noch eins drauf und meinte: „die Zeit mit euch war für mich die schönste und unvergesslichste in meiner bisherigen Lehrerlaufbahn“.

„Wir hatten Turbulenzen, Höhenflüge, Rundflüge und Sturzflüge“

Mit einem Papierflieger in der Hand übernahm anschließend Theresa Spengler, Klasslehrerin der 9b, das Mikrofon. Ihre Abschiedsworte bezogen sich sinnbildlich auf das Flugzeug in dem sie als „Pilotin“ und ihre Schüler als „Co-Piloten“ vor drei Jahren eingestiegen sind. „Wir hatten Turbulenzen, Höhenflüge, Rundflüge, Sturzflüge, sind dann am Ende mit wehenden Fahnen in dieses Ziel eingeflogen – und steigen jetzt gemeinsam aus“.

Bevor sich die Schüler der beiden Klassen bei all ihren Lehrern bedankten, gab es noch ein Gedicht der 9a, in dem die Schüler jeden ihrer Klassenkollegen mit einem kurzen Satz beschrieben. Danach überreichten sie Geschenke, mal größer mal kleiner, vergessen wurde keiner. Vor dem Finale spielte Jürgen Offermann auf dem Klavier noch „Möge die Straße uns zusammen führen“.

Dann standen Zeugnisverteilung und die Ehrungen der Besten an. Dazu gehörten mit einem Abschluss von 1,3 als Schulbeste Hanna Martin, gefolgt von David Österle, Mirjana Protic und Kalojan Topuzako mit je 1,6 sowie Karolina Bär und Erion Elshani mit 1,7.

Ehrungen: die sechs Schulbesten und die Gratulanten. © Marlene Wagner