Mit vereinten Kräften gegen Elterntaxis

Stopp, Polizei! Polizeiobermeister Leon Baumgartner und Elternbeiratsvorsitzender Robert Böck (mit Warnweste) konnten viele Eltern abhalten, entgegengesetzt in die Einbahnstraße zu fahren, um ihr Kind abzuliefern. Sie zeigten ihnen den Weg zum Kiss-and-Ride-Platz. © sim

Bei der Aktion gegen Elterntaxis standen am Montag Polizei, Bürgermeister, Schulleiterinnen und Elternbeiräte vor der Schule. Viele Eltern reagierten positiv. Es kam aber auch zu verbotswidrigen Szenen und bemerkenswerten Aussagen von Eltern.

Odelzhausen – Seit Jahren appellieren die Schulleitungen von Grund- und Mittelschule sowie Realschule, Elternbeirat und die Bürgermeister der Gemeinden Odelzhausen, Sulzemoos und Pfaffenhofen vergeblich an die Eltern, dass diese ihre Kinder nicht mit dem Auto zum Schulzentrum Odelzhausen bringen sollen. Und falls doch, dann sollen sie den extra dafür geschaffenen Kiss-&-Ride-Parkplatz benutzen.

Zunächst wurde in Elternbriefen auf die Situation hingewiesen. Und nachdem die Problematik eher größer als kleiner wurde, riefen Schulleitungen, Elternbeirat und Bürgermeister das Projekt „Elterntaxis gefährden Kinder – jetzt wird’s gefährlich“ ins Leben und entwarfen einen Flyer, der den Eltern per Elternbrief und E-Mail zuging. Gestern nun waren Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl, die Schulleiterinnen sowie Vertreter von Elternbeirat und Polizeiinspektion Dachau vor der Schule präsent und sprachen Eltern an, um auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen.

Gefährliche Verkehrssituation vor dem Schulzentrum Odelzhausen

Statt mit Strafen zu drohen – das Einfahren gegen die Einbahnstraße wird eigentlich mit 50 Euro Bußgeld geahndet –, zeigten sich die beiden Polizeibeamten Caroline Manz und Leon Baumgartner den Eltern gegenüber sehr einfühlsam. Etwa 40 bis 50 Elterntaxis fuhren vor, weniger als sonst, so die Rektorin der Grund- und Mittelschule, Cordula Weber, die vermutet, dass dies auf die Berichterstattung der Heimatzeitung zurückzuführen sei. Einige Autofahrer ergriffen jedoch die Flucht, als sie das Aufgebot an „Aufpassern“ erspähten. Einige hatten schon verbotswidrig entgegen der Einbahnregelung in der angrenzenden Straße „Am Sportplatz“ zum Wenden angesetzt, als sie angesprochen wurden.

Eine Mutter bricht sogar in Tränen aus

Eine Mutter, die am Kiss & Ride-Parkplatz vorbei fuhr, ihr Kind direkt vor der Eingangstür der Schule absetzte und ihrem Sprössling den Schulranzen hinterher trug, brach gar in Tränen aus, obwohl Polizeiobermeister Baumgartner die Frau in sehr ruhigem und freundlichem Ton auf den Parkplatz hinwies. „Die Dame hat gesagt, dass ihr Kind Angst vor der Schule hat, und dass das Kind nicht weiß, wo es hin muss“, so Baumgartner.

Eine andere Mutter sagte zu einer Vertreterin des Elternbeirats, dass es „hier um mein Kind geht“, die Sicherheitsrisiken für andere Kinder seien ihr schlichtweg egal. Ein Argument, das auch Weber und ihre Kollegin von der Glonntal-Realschule, Annette Schalk, oft hören. Sie erleben täglich, „dass Eltern ihre Kinder am liebsten mit dem Auto ins Klassenzimmer fahren würden“.

Dass Eltern entgegen der Einbahnstraße fahren oder den Busverkehr behindern, sodass Schulkinder nicht mehr sicher aussteigen könnten oder auf die Straße ausweichen müssen, interessiere diese Eltern wenig, ergänzt Bürgermeister Trinkl. Diese Eltern denken nur an ihr Kind – ein Verhalten, das „nicht zu verstehen ist“, so der Gemeindechef, selbst Vater von drei Kindern. Er habe beobachtet, dass Elterntaxis auf dem Geh- und Radweg wendeten. In 25 Minuten, so Trinkl, seien gerade einmal fünf Autos auf den Kiss-&-Ride-Parkplatz gefahren. Alle anderen hätten verbotenerweise direkt vor der Schule gehalten.

Kiss-and-Ride-Parkplatz: „Sicherer geht‘s nicht!“

Trinkl wies darauf hin, dass die Gemeinde für ein halbes Jahr eine Einbahnregelung in der Straße „Am Sportplatz“ geschaffen habe, um die Elterntaxis direkt zum Kiss-&-Ride-Parkplatz zu leiten und ein Wenden zu vermeiden. Von dort aus könnten die Schulkinder „ohne Straße und ohne Gefahr“ mit wenigen Schritten ins Schulgebäude gelangen. „Das haben wir beim Neubau ja extra so konzipiert. Sicherer geht’s nicht“, so Trinkl, der seit dem gestrigen Montag und noch die laufende Woche über zusammen mit seinen Kollegen Helmut Zech aus Pfaffenhofen und Johannes Kneidl aus Sulzemoos, Elternbeiräten sowie Polizisten Dienst vor der Schule schiebt.

Trotz all der Vorfälle war die Stimmung insgesamt positiv, wie Weber beobachtete. „Viele waren verständnisvoll, die Aktion ist sehr gut angenommen worden“, fasste sie den ersten Vormittag zusammen. Sie hofft, dass die Eltern die Gefährlichkeit von Elterntaxis nun begreifen, ihre Kinder nicht dem Auto chauffieren und wenn doch am Parkplatz absetzen – und zwar auch, wenn keine Aktion stattfindet. In Zukunft könnten seine Kollegen hin und wieder vor Ort sein, kann sich Polizeiobermeister Baumgartner vorstellen.

Eine Alternative für Eltern, die ihr Kind nicht zu Fuß in die Schule gehen lassen wollen, ist der Schulbus. Eine Möglichkeit, für die Trinkl gestern die Werbetrommel rührte. Das Argument vieler Eltern, die Busse „seien zu voll“, lasse er so nicht stehen. Denn weil viele Kinder mit Autos gebracht würden, gäbe es keine Zusatzbusse, argumentiert der Gemeindechef.

Mit der Aktion will sich der Elternbeirat aber nicht zufrieden geben. Elternbeiratsvorsitzender Robert Böckl und seine Mitstreiter wollen im kommenden Schuljahr eine weitere Aktion starten. Ihr Name: „Lust auf Busfahren“.

Simone Wester