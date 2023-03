Aktion gegen Elterntaxis an Odelzhauser Schule hat Wirkung gezeigt

Gemeinsam gegen Elterntaxis: Schulleiterinnen, Bürgermeister, Elternbeiräte und Polizeibeamte. Ab Wochenmitte wurde es ruhiger © sim

„Elterntaxis gefährden Kinder“: Die meisten Eltern in Odelzhausen sind verständnisvoll

Odelzhausen – In der Woche nach den Faschingsferien fand in Odelzhausen eine Gemeinschaftsaktion mit dem Titel „Sicher zur Schule – Elterntaxis gefährden Kinder“ gegen die sogenannten Elterntaxis statt (wir haben berichtet). Es ging dabei um Eltern, die vor allem morgens, aber auch mittags und am Nachmittag direkt vor dem Schulzentrum ihre Kinder mit dem Auto abliefern beziehungsweise abholen, anstatt den dafür extra konzipierten Kiss & Ride-Parkplatz bei der Schulturnhalle zu nutzen. Jetzt zogen die Initiatoren eine positive Bilanz der Aktion.

Beinahe täglich chaotische Verkehrszustände vor Odelzhauser Schulen

In der vergangenen Jahren war es beinahe täglich zu „chaotischen Verkehrszuständen“ gekommen, wie die beiden Schulleiterinnen und die Vorsitzenden der Elternbeiräte schildern. Auch die Dachauer Nachrichten hatten in der Aktionswoche beobachtet, wie Eltern ihre Kinder per Auto zur Schule bringen und dabei entgegen der Einbahnstraßenregelung fahren oder den Busverkehr behindern.

Rechtswidriges Parken und Wenden in der Buskehre

Die Elternbeiräte beider Schulen schildern in einem gemeinsamen Statement die Situation aus ihrer Sicht: „Morgens und nachmittags verstopfen unzählige Elterntaxis die Dietenhausener Straße, behindern Schulbusse, Fahrradfahrer und Fußgänger. Durch rechtswidriges Parken in zweiter Reihe, zu hohe Geschwindigkeit und Wenden in der Buskehre werden die Kinder jeden Morgen direkt vor der Schule großer Gefahr ausgesetzt.“

Eine Woche lang den „Kiss & Ride“-Parkplatz beworben

Bürgermeister Markus Trinkl aus Odelzhausen, Johannes Kneidl aus Sulzemoos und Helmut Zech aus Pfaffenhofen haben abwechselnd zusammen mit Vertretern des Elternbeirates, den Schulleiterinnen und Polizeibeamten eine Woche lang versucht, die Eltern davon zu überzeugen, den dafür vorgesehen und extra geschaffenen „Kiss & Ride“-Parkplatz zu benutzen, oder besser: ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule zu schicken.

Bilanz der Schulleiterinnen zur Aktion ist positiv

Nach der Woche ziehen die Schulleiterinnen Cordula Weber von der Grund- und Mittelschule Odelzhausen und Annette Schalk von der Glonntal-Realschule Bilanz: „Wir sind zufrieden“, so beide unisono, die sich bei allen Beteiligten ausdrücklich bedankten. Allen voran bei den Elternbeiräten beider Schulen, die sich „teilweise die ganze Woche Urlaub genommen haben, um die Aktion zu unterstützen“, betonen Weber und Schalk.

Ab Wochenmitte wurde es ruhiger

Cordula Weber erzählt, dass die Aktion „ab Mitte der Woche Wirkung gezeigt“ habe. Es sei „deutlich ruhiger“ zugegangen, und die meisten Eltern hätten Verständnis gezeigt. Jedoch gab es auch Ausnahmen. Annette Schalk, Rektorin der Realschule, hatte es vor allem mit einem Vater zu tun, der „täglich in einem Sportwagen direkt vor der Schule hielt“ und sich als „besonders beratungsresistent“ erwies. Obwohl mehrfach in der Woche auf das Halteverbot und den Kiss & Ride-Parkplatz angesprochen, behauptete der Vater jedes Mal, davon nichts zu wissen, sagt Schalk.

Polizeistreifen für den Langzeiteffekt

Um einen „Langzeiteffekt zu erzielen“, will Cordula Weber zukünftig regelmäßig Polizeistreifen an der Schule einsetzen, die stichpunktartige Kontrollen durchführen sollen. Während der Aktionswoche hatten Polizeibeamte der PI Dachau hier bereits Zustimmung signalisiert.

Die beste Lösung ist und bleibt der Schulbus.

„Die beste Lösung ist und bleibt der Schulbus,“ resümiert Robert Böck, Vorsitzender des Elternbeirats der Grund- und Mittelschule. „Wenn 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit dem Schulbus kommen würden, könnten wir uns die Aktionswoche sparen, da es kein Verkehrschaos gäbe“, so der zweifache Vater. Bianca Hanke vom Elternbeirat der Realschule ergänzt: „Daher ist unser gemeinschaftliches, dringendes Anliegen an alle Eltern und Kinder: Nutzt zu eurer eigenen Sicherheit den Schulbus.“ Auch Bürgermeister Trinkl und seine Kollegen haben immer wieder an die Eltern appelliert, ihre Kinder mit dem Schulbus fahren zu lassen.

