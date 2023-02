Aldi zeigt Interesse an Odelzhausen - der Kampf der Discounter kann nun beginnen

Von: Miriam Kohr

Teilen

Zwei Interessenten gibt es für die Fläche am Kreisverkehr, die mit dem Umzug der Aral-Tankstelle in Odelzhausen frei wird. © Miriam Kohr

Der Discounter stellt dem Gemeinderat ein Konzept für eine Filiale auf Aral-Gelände vor

Odelzhausen – Weil die Aral-Tankstelle in das neue Gewerbegebiet östlich der Autobahn ziehen wird (wir berichteten), wird die Fläche neben dem Edeka frei. Nachdem Lidl bereits Interesse bekundet hat, von der Rudolf-Diesel-Straße dort hinziehen zu wollen, hat nun auch der Discounter Aldi sein Interesse an diesem Standort bekundet. Nachdem Lidl sein Konzept bereits im Mai vergangenen Jahres vorgestellt hat, durfte nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung Georg Gehring, Manager Real Estate, den Räten das Konzept von Aldi vorstellen.

Aldi will Standort in Odelzhausen auf Aral-Gelände

„Eine Filiale am Eingangstor von Odelzhausen“, nannte Gehring den Wunsch der Firma Aldi. Odelzhausen sei ein „typischer Punkt“ für eine Aldi-Filiale. Die Gemeinde hätte für den Discounter genug Einwohner, und die nächsten Märkte wären mit Mering, Mammendorf, Bergkirchen oder Markt Indersdorf auch weit weg. Odelzhausen ist also ein weißer Fleck im Aldi-Netz.

Die Nähe zu Edeka sehe Aldi nicht als Konkurrenz sondern vielmehr als Bereicherung für die Kunden. „Was er im einen Laden nicht bekommt, kauft er im anderen“, erklärt er. Außerdem sei eine Filiale auch eine Bereicherung für die täglichen Pendler im Industriegebiet.

Die geplante Filiale in Zahlen

Der geplante Aldi-Neubau in Zahlen: Er soll eine Verkaufsfläche von etwa 1100 Quadratmetern bekommen und mit Edeka gemeinsam 182 Pkw-Stellplätze haben, es würden also 48 neue Parkplätze entstehen. Ungefähr 20 Mitarbeiter würden in der Filiale arbeiten. Und täglich würden bis zu drei Lastwagen die Filiale anfahren.

Die Parkplätze waren dann Grund einer Nachfrage. Doch Gehring versichert: „Bei zu wenig Parkplätzen würden wir gar nicht in die Planungen gehen.“ Die Zahl der Parkplätze sei auch zu Spitzenzeiten ausreichend.

Gefälle überwinden und zweite Zufahrt miteinplanen

Damit die gemeinsame Parkplatznutzung überhaupt möglich ist, müsste die Aldi-Filiale auf dieselbe Höhe wie der Edeka gebracht werden, da das Gelände aktuell durch ein starkes Gefälle getrennt ist. Gehring sprach von einer Differenz von bis zu vier Metern. Eine sogenannte Stützwand neben dem Geh- und Radweg an der Hauptstraße lässt sich deshalb nicht vermeiden. „Das muss aber keine reine Betonwand sein, das kann auch eine bepflanzte Wand sein“, stellt die Architektin Simone Schäffer klar. Die aktuellen Visualisierungen seien nicht in Stein gemeißelt.

Das Gefälle zwischen der Edeka-Filiale und dem Grundstück der Tankstelle muss überwunden werden. © Miriam Kohr

Diskutiert wurde nur über eine mögliche zweite Zu- und Ausfahrt von der Hauptstraße direkt zu den beiden Supermärkten, welche Aldi in den aktuellen Plänen berücksichtigt. „Es könnte den Verkehr im Kreisverkehr zu Spitzenzeiten entlasten“, glaubt Gehring. Es könnte jedoch möglich sein, dass beim Anlegen dieser weiteren Zufahrt der Wurzelbereich einiger Bäume des Bestandes im Westen Schaden nehmen könnte. „Jetzt etwas zu versiegeln, was wir eventuell nicht brauchen, ist unnötig. Wir müssen hier das Verkehrsgutachten abwarten“, riet Bürgermeister Markus Trinkl. Auch weil keiner genau wisse, wie sich die Lage mit der zweiten Anschlussstelle entwickelt.

Der Rest, wie die nachhaltige Bauweise, das begrünte Flachdach mit einer Photovoltaik-Anlage und die Erschließung, stieß bei den Gemeinderäten auf Begeisterung. Wie auch schon das Konzept von Lidl.

Beide Discounter müssen Konzept mit Edeka erarbeiten

Bedeutet nun: Der Kampf von Aldi und Lidl kann beginnen. „Wir haben beide aufgefordert, Grundlagen zu schaffen, um ein gemeinsames Konzept beziehungsweise eine Einigung mit Edeka zu erreichen“, erklärt Trinkl auf Nachfrage. Denn der Supermarkt habe ein hohes Mitspracherecht, mit wem er sich seinen Parkplatz künftig teilen möchte. Grundsätzlich sehen es die Gemeinderäte laut Trinkl positiv, zwei Interessenten für die Fläche zu haben.