Amici di Amelia

Teilen

Mitten unter den Feiernden spielten die Musiker beim Bayerischen Abend. © mw

Odelzhausener und Freunde aus Italien feiern ausgelassen Partnerschaft

Odelzhausen – Bereits fünf Jahre liegt es zurück, dass Odelzhausen und das italienische Amelia Partnergemeinden geworden sind. Die Urkundenunterzeichnung in Italien wurde bereits vollzogen. Doch dann kam Corona. Erst jetzt ist es möglich geworden, die Amerini auch zu einem Gegenbesuch nach Odelzhausen einzuladen. Vom Eintreffen am Donnerstagabend bis zur Abreise am Sonntagvormittag war für die Gäste etliches geboten.

Ein Stau hatte die Ankunft der Partnerschaftsgäste aus dem fernen Italien um gut eineinhalb Stunden verzögert. An dem bis jetzt heißesten Tag im Jahr konnte man sie deswegen nur bedauern. Doch der Freude über das Wiedersehen tat das keinen Abbruch. Außerdem sind Italiener Hitze gewöhnt, und so wurde im Bus eben Siesta gehalten.

Im Pfarrstadl in Ebertshausen, 2015 wurde dieser Teil des Gebäudes frisch renoviert, wartete derweil schon der größte Teil des Partnerschaftsvereines Odelzhausen mit etwa 30 Helfern auf die Gäste, die mit einem Bayerischen Abend empfangen werden sollten. Nach dem Einweisen zu ihren Gastfamilien, bei denen sie schlafen konnten, ging es mit dem Bus ins nahe Ebertshausen, wo alle mit einem eigens kreierten Lebkuchenherz empfangen wurden.

Im Nu waren im Pfarrstadl die Plätze besetzt, wo schon Brezenkörbe auf den weiß-blau eingedeckten Tischen und Brotzeitteller mit Radieserl, Obazdem und Frischkäse standen. Danach ließen sich alle die im Freien frisch gegrillten Hähnchen mit Kartoffelsalat schmecken. Untermalt wurde das gemeinsame Essen von den Sängerinnen der Gruppe Herbstzeitlos sowie ihrer Begleitung an der Zither und der Fliesendisch Musi.

Roland Riedel, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Odelzhausen, begrüßte die Gäste auf Italienisch, übersetzte aber auch ins Deutsche. Beifallsrufe ließen den Pfarrstadl erzittern, die lauter als das Gewitter von draußen zu hören war. Die Gäste aus Amelia hatte eine ordentliche Portion guter Laune mitgebracht, und als danach die Musik wieder einsetzte, schnappte sich Giovanni, der Ehemann der italienischen Bürgermeisterin Laura Pernazza, sogleich Bruni Kiemer und wirbelte sie über den Tanzboden.

Starke Frau: Die Bürgermeister Markus Trinkl und Laura Pernazza schenkten sich beim Masskrugstemmen nichts. © mw

Bürgermeister Markus Trinkl konnte da leider nicht mithalten – er kam mit zwei Krücken zur Feier. Das Ergebnis einer frischen Sportverletzung. Doch als es darum ging, sich mit seiner Kollegin im Maßkrugstemmen zu messen, humpelte er auf das Podium und biss die Zähne zusammen. Half leider nicht! Laura Pernazza hatte mehr Ausdauer in ihren Armen. Vielleicht waren es auch die bayerischen Kiachal, die ihr zu diesem „Schmoiz“ verholfen haben, denn es wurden zur Nachspeise rund 200 Stück unters Volk verteilt. Die Gäste verspeisten sie mit sichtlichem Genuss.

Natürlich mussten sich auch andere Amerini noch im Stemmen beweisen, zur großen Freude der Filmer mit den Smartphones, die unentwegt gezückt waren. Recht lange blieben auch die bayrischen Musikanten nicht auf ihrer Bühne, sie suchten sich bald einen Platz mitten unter den Feiernden und gaben dort ihr Bestes. Irgendwann saß fast keiner mehr auf seiner Bank, alle zogen in einer langen Polonaise durch den gemütlichen Pfarrstadl in der diesmal der Bär steppte. Ein weiterer Bericht von der Partnerschaftsfeier folgt.

Marlene Wagner