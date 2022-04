Anton Wirthmüller hat Odelzhausen geprägt

Von: Claudia Schuri

Anton Wirthmüller, so wie ihn alle kannten. Am vergangenen Dienstag ist er gestorben. © Privat

Er hat Odelzhausen geprägt wie nur wenige andere: Viele Jahre lang gestaltete Altbürgermeister Anton Wirthmüller die Entwicklung der Gemeinde. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Odelzhausen – Die Trauer ist groß in der Gemeinde Odelzhausen: Altbürgermeister und Ehrenbürger Anton Wirthmüller ist am Dienstag im Alter 92 Jahren gestorben. Er hinterlässt unter anderem seine Frau Katharina, mit der er seit 1959 verheiratet war, seine beiden Söhne Richard und Anton sowie vier Enkel und zwei Urenkelinnen. Die jüngste Urenkelin ist erst im März auf die Welt gekommen. „Er wollte sie unbedingt noch kennenlernen“, erzählt Sohn Richard Wirthmüller. „Die Familie war ihm sehr wichtig, er hatte ein gutes und inniges Verhältnis zu allen.“

Auf dem Wirthmüller-Hof leben vier Generationen

Auf dem Hof der Wirthmüllers in Odelzhausen haben vier Generationen zusammengelebt. Zeit seines Lebens wohnte Anton Wirthmüller dort. Er hatte im elterlichen Betrieb eine Müller-Lehre absolviert und führte später die Mühle sowie die Landwirtschaft fort. Die Mühle und die Milchviehhaltung gab er 1979 auf, die Landwirtschaft übernahm Ende der 80er-Jahre sein Sohn Richard. „Er hat sich sehr gefreut, dass es mit dem Hof weitergeht und hat dort, so lange er konnte, mitgeholfen“, erzählt Richard Wirthmüller.

Ein besonderes Anliegen war Anton Wirthmüller über viele Jahrzehnte hinweg die Kommunalpolitik. Er war 42 Jahre im Kreistag, über 40 Jahre im Odelzhauser Gemeinderat und von 1968 bis 1996 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Odelzhausen.

Dabei hatte er zuerst nicht einmal für das Amt kandidiert. Ein anderer Kandidat bewarb sich als Bürgermeister – doch die Mehrheit der Bürger schrieb Wirthmüllers Namen als eigenen Vorschlag auf den Wahlzettel. „Das war ein großer Vertrauensbeweis für ihn“, sagt Richard Wirthmüller. „Wenn jemand ein Anliegen hatte, hat er versucht, den Leuten zu helfen. Seine Grundüberzeugung war, sich für die Bürger des Ortes einzusetzen.“

Anton Wirthmüller hat in Odelzhausen viel bewegt

Während Wirthmüllers Bürgermeisterschaft hat sich vieles verändert. So kam es im Zuge der Gebietsreform zur Eingemeindung der kleineren Ortschaften. Auch die Gründung der Verwaltungsgemeinschaft mit Pfaffenhofen und Sulzemoos sowie des Schulverbands und der Neubau der Verbandsschule fielen in seine Zeit. Weitere Projekte waren zum Beispiel die Entwicklung des Gewerbegebiets, der Bau des ersten gemeindlichen Kindergartens und die Ausweisung neuer Wohngebiete. Auch für den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur mit Kanalisation, Wasserleitungen, Kläranlage und Straßenerschließung setzte er sich ein. „Er hat viel Zeit und Energie in die Projekte gesteckt“, erinnert sich Richard Wirthmüller.

Sein Vater war technisch sehr interessiert, berichtet er: „Er hat gewusst, wo jede Wasserleitung liegt.“ Bei neuen Vorhaben zeichnete er oft selbst eine erste Skizze, und schon in den 70er Jahren führte er die EDV in der Gemeinde ein. Um seine eigene Buchhaltung kümmerte er sich selbst bis ins hohe Alter mit akribischer Genauigkeit mit seinem Laptop. Auch welche neuen Projekte es in der Gemeinde gibt, verfolgte er noch immer, und die Zeitung las er jeden Tag.

Früher war Wirthmüller zudem gerne in den Bergen und ist viel gereist. „Er hat sich mit Land, Leuten und Kulturen beschäftigt“, sagt Richard Wirthmüller. Über fünf Jahrzehnte sang er außerdem im Odelzhauser Kirchenchor. „Für die Proben und die Messen hat er sich immer Zeit genommen“, so Richard Wirthmüller. „Das war ihm ganz besonders wichtig. Er war tief im Glauben verwurzelt und hat daraus viel Kraft gezogen.“

Die Beerdigung ist am Dienstag, 19. April, um 9 Uhr in der Kirche St. Benedikt in Odelzhausen.

