Auto kracht auf Hänger - Großaufgebot auf der A8

Adelzhauser Berg

Odelzhausen – Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Sonntagabend auf der A 8 im Einsatz. In einen Unfall kurz vor dem Adelzhausener Berg waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte.

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Dachau hatte gegen 19.40 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger übersehen und fuhr diesem hinten auf. Durch die Kollision löste sich der Anhänger vom Fahrzeug und schleuderte über die Fahrbahn, bis dieser schließlich seitlich auf dem mittleren Fahrstreifen liegen blieb. Der Verursacher kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 82-jährige Pkw-Fahrer aus Augsburg konnte ohne seinen Anhänger noch den Rastplatz Adelzhausener Berg ansteuern. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer fuhren im Anschluss über die auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile. Bei dem Unfall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Erste Meldungen, dass mehrere Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein sollten, bestätigten sich nicht.

Zwei Pkws sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 19 000 Euro, so die Polizei. Die Fahrbahn musste aufgrund herumliegender Trümmerteile und der Beseitigung einer Ölspur komplett gesperrt werden. Es wurde vorübergehend einspurig über den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Adelzhausener Berg an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aufgrund der Vollsperrung bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Odelzhausen, Adelzhausen, Sulzemoos, Egenhofen, Feldgeding und Dachau sowie das THW Dachau und ein Großaufgebot des Rettungsdienstes.