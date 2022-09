Auf Fähnchenjagd

Von: Thomas Leichsenring

Knallrot sind die Trikots der Red Dragons, der Roten Drachen aus Odelzhausen. Teamgründer Marcel Bösinger (Mitte) gibt Tipps und Anweisungen. © mm-Archiv

Die American-Football-Variante Flag Football wird immer beliebter. In Odelzhausen gibt es die Sportart in Kürze zu bewundern - bei den Deutschen Meisterschaften.

Odelzhausen – Ein paar Sekunden lang rennen dick gepolsterte Mannsbilder wie wild durcheinander, Helme scheppern aneinander, dann liegen alle auf einem Haufen, ganz unten befindet sich der, der den Ball hat. Und dieser Ball ist nicht mal rund. So in etwa stellt sich für den Laien American Football dar. Und eines ist gewiss: Das ist knüppelhart.

Doch eine deutlich weniger derbe Variante dieser uramerikanischen Sportart wird immer beliebter: Flag Football. Auch im Landkreis Dachau gibt es eine Mannschaft, die Odelzhausen Red Dragons (Rote Drachen) sind seit vier Jahren im Spielbetrieb. Der pausiert derzeit. Flag Football der Spitzenklasse wird dennoch in Kürze in Odelzhausen zu sehen sein. Denn die Red Dragons sind am Samstag, 17. September, Gastgeber für das große Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft.

Marcel Bösinger und Benedikt Breitsameter begeistern sich schon lange für American Football. Mit ein paar Freunden spielten sie auf einer Wiese mal Flag Football, „spaßeshalber“, wie Bösinger erzählt. „Ich fand den Sport einfach cool.“ Ein paar Internetrecherchen später stand für ihn und Breitsameter fest: Das machen wir auch in Odelzhausen. Von der Vereinsführung kam jede Unterstützung, „unser Vorsitzender Daniel Geiger fand die Idee, eine Abteilung zu gründen, super“.

Anfang 2019 war es soweit, fünf junge Männer schlossen sich zu den Red Dragons zusammen. „Mittlerweile haben wir 19 Spieler, davon eine Frau“, berichtet Bösinger.

Die Red Dragons spielen in der 5er DFFL, eine Lizenzliga des American Football Verbands Deutschland (AFVD). Auch im Flag Football gibt es verschiedene Varianten: fünf gegen fünf, sieben gegen sieben, neun gegen neun. Die Red Dragons spielen die am weitesten verbreitete 5-gegen-5-Variante.

Deutsche Meisterschafern in Odelzhausen Das Turnier um den „5er DFFL Bowl“ wird am Samstag, 17. September, ab 10 Uhr in Odelzhausen auf zwei Feldern und im Stadion ausgetragen. Insgesamt 52 Teams sind in diesem Jahr bei zahlreichen Turnieren angetreten. Die Sieger der vier Divisionen Nord-Ost, West, Süd-West und Süd-Ost sowie die vier besten Mannschaften der Gesamtwertung sind in Odelzhausen dabei. Sieben Teilnehmer stehen bereits fest: Walldorf Wanderers, Kelkheim Lizzards, Augsburg Lions, Badener Greifs, Mainz Legionaries, Lübeck Flag Cougars sowie die Lichtenberg Lions. Um den achten freien Platz kämpfen im Fernduell noch die Munich Spatzen und die Baltic Blue Stars aus Rostock.

Neben einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Moderation und Musik wartet auf dem SVO-Gelände auch eine Bar auf die Fans und die Spieler zur gemeinsamen Meisterfeier. Alle Finalspiele werden auf sportdeutschland.tv übertragen. Das Finale findet am 17. September gegen 17 Uhr statt. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. tol

Gespielt wird auf einem 70 mal 20 Meter großen Feld. Tackles – die in der Regel unsanfte Methode, einen Ballführenden zu stoppen – sind verboten. Stattdessen versuchen die Verteidiger, eine der beiden Flaggen zu erwischen, die auf beiden Seiten der Hüfte befestigt sind. Ziel ist es, innerhalb von vier Versuchen mit dem Ball über die Mittellinie zu kommen und dann mit weiteren vier Versuchen einen Touchdown (Ablegen des Balles in der Endzone) zu erzielen. Kicks – die wuchtigen Tritte, mit denen das „Ei“ zwischen die hoch aufragenden Torstangen befördert wird – gibt es beim Flag Football nicht.

Ganz ohne Körperkontakt geht die rasante Sportart natürlich nicht ab. So zwischen dem ziemlich kontaktarmen Basketballspiel und dem doch härteren Handball verortet Marcel Bösinger den Körpereinsatz beim Flag Football.

Im April kommenden Jahres erst geht es für die Red Dragons in die neue Saison. In der zurückliegenden mussten sich die Odelzhausener ziemlich weit hinten einreihen, da ist für die kommende Spielzeit noch Luft nach oben. Bösinger nennt einen Hauptgrund: „Wir bekommen immer neue Spieler dazu, das ist ein Entwicklungsprozess.“ Neulinge – Damen wie Herren – sind stets willkommen.

