Auffahrunfall auf der A8 im Berufsverkehr - schonende Rettung zweier Insassen aus Fahrzeug nötig

Von: Nikola Obermeier

Die Insassen des Audi Q 5 wurden aufgrund ihres Hohen Alters schonend aus dem Auto befreit. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Foto: cst © cst

Odelzhausen – Drei Fahrzeuge waren am Mittwochabend an einem Auffahrunfall auf der A8 zwischen Odelzhausen und Sulzemoos beteiligt. Vier Personen wurden verletzt, im Einsatz waren ein Großaufgebot an Rettungskräften und ein Rettungshubschrauber.

Gegen 17.30 Uhr war der Fahrer eines Audi Q5 im stockenden Verkehr am Stauende auf einen Ford Transit aufgefahren. Der Ford wiederum wurde auf einen Mercedes-Oldtimer geschoben.

Insgesamt vier Verletzte - Hubschraubereinsatz nach Auffahrunfall auf A8 bei Odelzhausen

Alle drei Insassen des Audi aus dem Landkreis Esslingen wurden verletzt, wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte. Die beiden Mitfahrer – eine 85-Jährige und ein 87-Jähriger – wurden aufgrund ihres hohen Alters vom Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit. Zur Sicherheit wurde die 85-Jährige mit dem Hubschrauber abtransportiert. Auch der Fahrer des Ford Transit wurde verletzt. Die fünf Mitfahrer im Mercedes hatten Glück: Sie blieben laut Polizei alle unverletzt.

Großer Rückstau im Berufsverkehr

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei 45 000 Euro, so die Polizei. Die Autobahn in Richtung München war rund 45 Minuten lang voll gesperrt, im Berufsverkehr entstand ein langer Rückstau.

Im Einsatz waren vier Rettungswagen, der Hubschrauber, Polizei sowie die Freiwilligen Feuerwehren Odelzhausen, Adelzhausen, Wiedenzhausen und Pfaffenhofen.