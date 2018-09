Apfelkönigin fährt Rekordernte ein

Äpfel, soweit das Auge reicht: Apfelkönigin Corinna Wolf in der heimischen Plantage.

Außergewöhnliches Obstjahr für Landkreis-Bauern

Schon von Weitem duftet es süß-säuerlich. So weit das Auge reicht, hängen die von der Sonne rot gefärbten Früchte auf den Bäumen. Doch „die Äpfel in unserer Region brauchen die Kälte der Herbstnächte um zu reifen“, erklärt Corinna Wolf, 22, Apfelkönigin im Dachauer Land. Heuer fährt die Familie Wolf aus Ebersried eine Rekordernte ein. An einen ähnlich guten Ertrag kann sich Corinna nicht erinnern. „Es gibt heuer auch sehr viel Streuobst“, erklärt Siegfried Lex vom Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege.