Baggerfahren, Beton zerschmettern, Tanzen: Konrad Kreppold GmbH feiert 60-Jähriges Bestehen

Von: Claudia Schuri

Der Höhepunkt des Konzerts war der Auftritt der bekannten Rock’n’Roll-Band „The Monroses“. © cla

Odelzhausen – Ein Jubiläum und ein Generationenwechsel: Das waren für das Odelzhauser Abbruch-, Erdbau- und Recyclingunternehmen Konrad Kreppold GmbH gleich mehrere Gründe, um zu feiern. Vor 60 Jahren hatte Konrad Kreppold senior in Lukka die Firma als kleines Fuhrunternehmen gegründet – und jetzt wollen Michael Kreppold und Konrad Kreppold junior sie schon in der dritten Generation weiterführen.

Zum Jubiläum stellte sich der Betrieb bei einem Tag der offenen Tür bereits am Vormittag bei allen Interessierten und insbesondere der Jugend vor. „Ziel ist auch, unsere Ausbildungsberufe, zum Beispiel den Baugeräteführer, bekannt zu machen“, sagt Prokuristin Notburga Kreppold. „Wir freuen uns, dass so viele Besucher gekommen sind.“

bagger fahren, Betonklotz zerschmettern

Die Gäste konnten selbst einmal in die Arbeit auf der Baustelle hineinschnuppern. Die Firma präsentierte ihre Maschinen und Baugeräte, und wer Lust hatte, durfte mit der Unterstützung der Mitarbeiter zum Beispiel selbst Baggerfahren oder einen Betonklotz zerschmettern.

Sechsjähriger Fabian begeistert

Da war auch der sechsjährige Fabian mit voller Begeisterung dabei. Mit seinem Vater ist er von Augsburg an die Steinbrechanlage am Konrad-Kreppold-Platz gekommen. „Es macht Spaß“, sagt der Bub, während ihm Sebastian Kreppold erklärt, wie ein kleiner Bagger funktioniert. Bei ihm zu Hause war in der Straße erst eine Baustelle, erzählt Fabian. „Da habe ich immer zugeschaut.“ Umso mehr freut er sich darüber, jetzt selbst die Baugeräte testen zu können.

Früh übt sich: Fabian (6) hatte viel Spaß daran, mit Sebastian Kreppold einen Bagger auszuprobieren. © cla

Doch nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene nutzten diese Gelegenheit, die großen Geräte steuern zu können. Abends fand dann ein großes Open-Air-Konzert statt, das die Firma Kreppold gemeinsam mit dem Verein Kult A8 organisiert hatte.

Discokugel hängt am Kran

Auch hier herrschte die passende Baustellen-Atmosphäre: Hinter der Bühne waren Bagger- und Maschinenkonstruktionen als Dekoration aufgebaut, und die Disco-Kugel hing an einem Kran. Verschiedene Foodtrucks boten Essen an, und die Musiker sorgten für gute Laune.

Bunte Unterhaltung: Auch eine Tanzgruppe schwang bei dem Abend die Beine. © cla

Das Konzert eröffnete die Vorband „Airplay“, die das Publikum gleich in Stimmung brachte. Auch die Einlagen der Tanzgruppe „Rocking Teddys“ mit Trainer Horst Korsika kamen gut an – und versetzten das Publikum in vergangene Zeiten zurück.

Höhepunkt war schließlich der Auftritt der Rock’n’Roll-Band „The Monroses“, die mit ihrem einzigartigen, erdigen, rauen und dennoch gefühlvollen Sound die Ära der 50er und 60er Jahre wieder aufleben ließ. Mit Freude und viel Charme brachten Frontman Hanno Pinter und David Breznik am Schlagzeug, Andreas Mager am Kontrabass und Alex Zoppel an der Gitarre hunderte Zuhörer dazu, gemeinsam mit der Firma und der Familie Kreppold zu singen, tanzen und feiern.

