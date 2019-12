Bauern-Demo an der A8: Behinderungen in Odelzhausen

Am Mittwochnachmittag haben einige Bauern nahe der A 8 bei Günding und Odelzhausen gegen die europäische Agrarpolitik demonstriert.

Bereits vor wenigen Wochen hatten sich Landwirte aus ganz Bayern in München zum gemeinsamen Protest versammelt. Die Teilnehmer hatten sich per Facebook und Whatsapp verabredet, der Bayerische Bauernverband war in die Organisation nicht involviert. Verantwortlich zeichnet stattdessen die Gruppe „Land schafft Verbindung“.

Gestern gab es erneut eine Aktion. Die Initiatoren der Bewegung „Land schafft Verbindung“ Deutschland riefen dabei dazu auf, an verschiedenen stark frequentierten Verkehrspunkten sogenannte Schlepper-Flashmobs zu veranstalten.

An einem Kreisverkehr an der A 8-Ausfahrt Odelzhausen kam es deshalb zu Behinderungen. dn