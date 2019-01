Viele Verletzte bei schwerem Unfall auf A8: Dreiste Autofahrer behindern Rettungsgasse

Die meisten von den Verkehrsteilnehmer benötigen Ihr Fahrzeug um in die Arbeit zu kommen. Eine Anzeige ist m.E. grundsätzlich richtig, eine schöne Geldstrafe und on top 3-Monte Fahrverbot. Nur dann lernen es diese Verkehrsteilnehmer. Zudem sollten sie sich mal überlegen, dass jeder von jetzt auf gleich in so eine Situation geraten kann und sehr froh ist wenn die Helfer zeitnah zur Unfallstelle kommen können.