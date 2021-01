Aufhebung, Änderung und Billigung

Odelzhausen

von Claudia Schuri schließen

Mit einer ganzen Reihe von Bebauungsplänen mussten sich die Odelzhauser Gemeinderäte in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres beschäftigen. Vier an der Zahl waren es. Unter anderem beschlossen sie, den Bebauungsplan Lukka für zwei Flurstücke aufzuheben. Bisher gibt es dort nur einen einfachen Bebauungsplan. „Es ist nur geregelt, was Innen- und Außenbereich ist“, erklärte Bürgermeister Markus Trinkl.