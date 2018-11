Lerchenberg ein großer Geschichtenerzähler

Die Zuhörer waren mittendrin in der Novemberrevolution, in der folgenden Räterepublik. In einer ungewöhnlichen Lesung in der Malztenne in Odelzhausen zogen Michael Lerchenberg und seine musikalischen Begleiter alle Register. Dem Schauspieler liegt die Geschichte am Herzen – dafür haben schon seine Großeltern gesorgt.

VON ClAUDIA SCHURI

Odelzhausen – Es war ein anstrengendes Programm, keine leichte Unterhaltung, das die Besucher beim Auftritt von Michael Lerchenberg in der Malztenne in Odelzhausen zu hören bekamen. Der Kulturverein Kult A8 hatte den Schauspieler zu einer etwas anderen Geschichtsstunde eingeladen. Thema: „100 Jahre Revolution in Baiern.“

Die Erinnerung daran liegt Lerchenberg auch persönlich sehr am Herzen: „Meine Großmutter und mein Großvater waren noch Augenzeugen“, sagt er. „Sie haben mir schon als Kind immer davon erzählt.“ Seitdem habe ihn die Geschichte nicht mehr losgelassen. „Mich hat es immer geärgert, dass die Räterepublik in der offiziellen Geschichtsschreibung oft so kurz abgekanzelt wird.“

Diesen Herbst gibt es zwar zum 100-jährigen Jahrestag der Novemberrevolution verschiedene Veranstaltungen und Projekte dazu. Lerchenberg war es trotzdem wichtig, seinen Teil dazu beizutragen, den Menschen das Thema näher zu bringen. Wie er das machte? Wie einst seine Großeltern – mit Erzählungen von Personen, die die Geschichte live miterlebt haben.

Für das Programm hat sich Lerchenberg viel Arbeit gemacht. Unzählige Texte hat er vorab studiert und daraus die interessantesten Ausschnitte zu einem Ganzen zusammengefügt. Erzählungen von Anführern der Revolution wie Kurt Eisner oder Ludwig Gandorfer waren genauso dabei, wie Berichte von einem königlichen Kammerdiener oder von einfachen Bürgern. Auch Schriftsteller wie Oskar Maria Graf oder Thomas Mann kamen zu Wort.

Lerchenberg spielte mit seiner Stimme, durch seinen ausdrucksstarken Vortrag gab er jedem Erzähler eine eigene Persönlichkeit.

Aufgelockert wurde die Lesung außerdem durch die Musik der Revolutionskapelle. Simone Lautenschlager an der Klarinette, Ferdinand Schramm an der Trompete, Martin Holzapfel an der Tuba und Sabrina Walter an der Harfe hatten sich extra zu diesem Zwecke zusammengefunden. Da gab es schwungvolle Märsche, freche Lieder und Musik von Revolutionsgegnern und -befürwortern zu hören.

Die Texte wiederum reichten von den Protesten in der Bevölkerung und der Ausrufung des Freistaats Bayern am 8. November bis hin zur Ermordung Eisners und dem Entstehen der Räterepublik. Einen Schwerpunkt legte Lerchenberg auch auf den Konflikt zwischen der Räterepublik und der parlamentarischen SPD-Regierung. Hier ging er besonders auf das Zusammentreffen der Roten Armee mit den Freikorps in Dachau ein. Dort setzte sich Ernst Toller mit seiner Roten Armee durch, eine Gruppe mutiger Frauen verhinderte ein großes Blutvergießen.

„Ein Meilenstein in der Dachauer Geschichte, der leider nur sehr wenig bekannt ist“, sagt Lerchenberg. „Dabei gibt es sogar Theorien, dass diese Schlacht ein Grund dafür war, warum das Konzentrationslager ausgerechnet in Dachau errichtet wurde.“

Lerchenberg tritt mit seinem Programm auch in Dachau auf, dort will er näher auf das Thema eingehen. Wie in der Geschichte endete auch die Lesung schließlich mit der brutalen Niederschlagung der Räterepublik. Zum Abschluss konnte sich Lerchenberg einen Hinweis auf die aktuelle Zeit nicht verkneifen: „Aus Revolutionären und Idealisten wurden Novemberverbrecher“, sagte er. „Vielleicht gibt es deshalb in Deutschland noch heute einen Anti-Links-Reflex. Nach wie vor sind wir auf dem rechten Auge blind.“

Michael Lerchenberg

tritt mit seinem Programm „100 Jahre Revolution in Baiern“ am Donnerstag, 21. März 2019, um 20 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus auf. Kartenreservierungen werden demnächst beim Tollhaus Dachau unter www.tolldach. blogspot.com möglich sein.