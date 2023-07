Beim Recyclinghof in Taxa ist jetzt Schluss

Von: Miriam Kohr

Weiß, Grün, Braun: Im Recyclinghof Taxa werden die Container bald verschwinden. Altglas soll demnächst im Industriegebiet eingeworfen werden. © mik

Die Tore zum Recyclinghof Odelzhausen in Taxa schlossen sich gestern endgültig. Ab heute müssen die Odelzhauser und Bürger der Gemeindeteile auf andere Recyclinghöfen ausweichen. Den meisten gefällt das nicht, wie auch der Unmut in sozialen Netzwerken zeigt, doch bleibt ihnen nichts anderes übrig. Die Gemeinde sagt immerhin Glascountainer zu.

Odelzhausen - Ein Traktor lädt mit der Schippe Grünzeug direkt auf den Grünschnitt-Berg im Recyclinghof, eine ältere Dame sortiert ihr Altglas in die Container und eine Familie lädt alte Holzlatten aus ihrem Anhänger. Es herrscht kurz vor der Schließung noch reges Treiben auf dem Recyclinghof in Taxa. Doch damit ist jetzt Schluss. „Dem Landkreis, als Betreiber des Recyclinghofs Taxa, wurde wegen Eigenbedarfs der Gemeinde der zum 30. Juni 2023 auslaufende Mietvertrag nicht mehr verlängert“, gibt die Pressestelle des Landratsamtes als Begründung an. Die Gemeinde braucht das Grundstück für die Erweiterung der daneben bestehenden Kläranlage, wie Bürgermeister Markus Trinkl erklärt.

Anpassungen wegen Mehraufkommen

Die Bürger werden auf der Webseite der Gemeinde gebeten, künftig die Recyclinghöfe Sulzemoos, Ziegelstadel, Ohmstraße 24 oder den in Pfaffenhofen, Wagenhofen, Garda-Hasselfeldt-Ring, zu nutzen. Laut Sina Török, Pressesprecherin des Landratsamtes, wurden in diesen Recyclinghöfen Vorkehrungen getroffen, um dem künftigen Mehraufkommen Herr zu werden. „Am Recyclinghof in Pfaffenhofen wurde ein zusätzlicher Sperrmüllcontainer aufgestellt und der Kartonagencontainer gegen eine Kartonagenpresse ausgetauscht, um die Abgabekapazitäten zu erweitern.“ Am Hof in Sulzemoos sei dies aus Platzgründen leider nicht möglich. „Zusätzlich wurden unsere Entsorgungspartner darüber informiert, dass im Bedarfsfall die Leerungsintervalle auf zwei bis eintägig verkürzt werden müssen“, fährt Török fort. Eine weitere Anpassung der Öffnungszeiten ist nicht angedacht. Bereits im August 2022 wurden laut Török die Abgabezeiten auf dem Hof in Pfaffenhofen von elf auf 17 Wochenstunden erweitert. In Sulzemoos wolle man zunächst die künftige Entwicklung der Besucherzahlen abwarten. Das Landratsamt verweist außerdem darauf, dass die Recyclinghöfe Altomünster, Hilgertshausen-Tandern und Petershausen ein ähnliches Einzugsgebiet haben.

Die beiden Mitarbeiter des Hofes in Taxa können „wegen Personalbedarfs auf anderen Recyclinghöfen dort weiterbeschäftigt werden“, heißt es.

Vorerst kein neuer Hof, aber Wertstoffinsel

Weil seitens der Gemeinde geeignete Grundstücke fehlen, plant das Landratsamt aktuell keinen Neubau eines Recyclinghofes in Odelzhausen. Aktuell entsteht jedoch eine neue Wertstoffinsel im Gewerbegebiet an der Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße/Oskar-von-Miller-Straße. „Damit die Leute nicht ihren kompletten Müll lange in der Gegend rumfahren müssen“, sagte Bürgermeister Trinkl in einer Gemeinderatssitzung. Er hoffe, dass langfristig die Öffnungszeiten auf allen Recyclinghöfen im Landkreis angepasst werden, damit diese bei allen gleich sind.

Ob es jemals wieder ein Recyclinghof im Gemeindegebiet Odelzhausen geben wird, hängt nicht nur von der Grundstücksfrage ab, sondern auch „vom zukünftigen Bedarf aufgrund der sich teilweise überschneidenden Einzugsgebiete der Recyclinghöfe Altomünster, Pfaffenhofen, Erdweg und Sulzemoos, sowie an der Leistungsfähigkeit der Sammelstellen in Pfaffenhofen und Sulzemoos“, so das Landratsamt Dachau.

In den letzten Tagen des Hofes herrschte jedenfalls etwas Wehmut. „Ich fahr hier schon mein Leben lang meinen Müll her“, sagt beispielsweise Gisela Wagner, die mit dem Auto nichtmal fünf Minuten zum Hof braucht. Einzig Anwohner aus Taxa, die sich seit 2010 gegen einen Recyclinghof in ihrem Ort wehren – die Verkehrsbelastung war ihnen zu groß – dürften sich jetzt freuen, dass der Recyclinghof zur Kläranlage wird. MIRIAM KOHR