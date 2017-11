Das beste Wettkampfjahr

400 junge Turner aus 15 bayerischen Vereinen haben beim Freundschaftswettkampf des TSC Odelzhausen ihr Können gezeigt. Mit Turn- und Tanzchoreografien auf hohem Niveau beeindruckten sie die über 1000 Besucher.

Odelzhausen – Der Wettbewerb fand mittlerweile schon zum 15. Mal in der Odelzhauser Turnhalle statt. Wie in den vergangenen Jahren sorgte Carolin Hertle vom TSC mit ihrer Organisation für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Bei den spannenden Wettkämpfen trat Odelzhausen mit sieben Mannschaften an: Die beiden jüngsten Gruppen starteten jedoch außer Konkurrenz, da sie die Anforderungen noch nicht ganz erfüllen konnten. Bei ihren Auftritten fehlte noch die Tanzdisziplin.

Die Kinder hatten trotzdem viel Spaß daran, Wettkampfluft zu schnuppern und vor dem Publikum ihr Können zu zeigen. Die anderen Odelzhauser Teams landeten gleich mehrmals auf dem Siegertreppchen: Sie erkämpften sich zwei erste Plätze, einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Damit haben die TSC-Mädchen mit insgesamt elf gewonnen Pokalen im Jahr 2017 das erfolgreichste Wettkampfjahr der TSC-Geschichte hinter sich. Die Nachwuchsturner freuen sich schon auf die Wettkämpfe in der nächsten Saison, unter anderem auf den Freundschaftswettbewerb, der wieder geplant ist.