BGO legt um zwei Sitze zu

Die Bürgergemeinschaft Odelzhausen (BGO) freut sich nach der Kommunalwahl über zwei weitere Sitze im Odelzhauser Gemeinderat. Von den sechs BGO-Räten haben es drei zum ersten Mal in das Gremium geschafft.

VON CLAUDIA SCHURI

Odelzhausen– Von Listenplatz fünf auf Rang drei wurde mit 794 Stimmen Maria Winkler vorgewählt. Sie ist 58 Jahre alt, verwitwet, hat vier erwachsene Kinder und lebt in Sittenbach. Beruflich arbeitet sie als Erzieherin in Einsbach, privat spielt sie gerne Schafkopf und schwimmt im Sommer häufig im See. Winkler trat zum zweiten Mal bei der Wahl an. „Letztes Mal haben mir nur drei Stimmen gefehlt“, sagt sie. Umso größer ist die Freude, dass es jetzt geklappt hat. „Damit gerechnet habe ich aber nicht.“ Sie möchte sich besonders für den Erhalt von Traditionen einsetzen. „Ich finde es wichtig, dass das Historische nicht einfach alles verschwindet“, sagt sie.

Lange Zeit war Winkler deshalb auch im Vorstand des Heimatvereins Sittenbach, der für den Erhalt des alten Gemeindehauses gekämpft hat und es jetzt in Eigenregie renoviert. Wichtig ist ihr außerdem eine gute Busverbindung.

Bei ihrer Arbeit im Gemeinderat möchte sie besonders die Menschen in den Vordergrund stellen. „Es sollte immer zum Wohl der Menschen entschieden werden“, sagt sie. Sie hofft dazu auf eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinderäten über alle Parteigrenzen hinweg.

Auf ein „freundliches und kollegiales Miteinander, um die Ziele zu erreichen, die für den Bürger wichtig sind“, hofft auch Angelika Aigner, die es mit 702 Stimmen in den Rat geschafft hat. Sie ist 52 Jahre alt, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder und betreibt die Buchhandlung in Odelzhausen. „Ich finde es wichtig, dass die Einzelhändler im Dorf im Gemeinderat vertreten sind“, sagt sie. Ein besonderes Anliegen ist ihr außerdem der Bürgerbus. „Die Leute aus den umliegenden Orten müssen zum Einkaufen und zum Arzt nach Odelzhausen kommen“, erklärt sie.

Außerdem würde sie gerne einen Ansprechpartner schaffen, an den sich Senioren bei Problemen wenden können. „Gerade jetzt bei der Corona-Krise merkt man, wie wichtig das ist“, sagt sie. Aigner stand vor vielen Jahren schon einmal auf der Gemeinderatsliste, damals hat es aber nicht geklappt. Im Jahr 1998 sammelte sie außerdem 600 Unterschriften für eine Ampel an der Hauptstraße. „Die BGO hat sich noch daran erinnert“, sagt sie. „Darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Wie seine neuen Kollegen möchte sich auch Manfred Weyerer für einen besseren öffentlichen Nahverkehr einsetzen. „Auch abends oder am Wochenende sollte man ohne Auto besser in die Stadt und wieder heim kommen“, findet er. „Das ist auch für die Jugend wichtig.“ Der 47-Jährige hat bereits zum dritten Mal für den Gemeinderat kandidiert, mit 728 Stimmen schaffte er es jetzt endlich. Er habe zuvor lange überlegt, ob er nochmal zur Wahl antreten soll, sagt er. „Aber meine Motivation war, dass ich was bewegen will.“ Weyerer lebt in Taxa, ist verheiratet und hat drei Kinder. Beim Sportverein Odelzhausen engagiert er sich als Jugendtrainer. Bekannt ist er außerdem, weil er die Apotheke in Odelzhausen betreibt. „Die Aufrechterhaltung der gesundheitlichen Versorgung in Odelzhausen ist mir besonders wichtig“, sagt er.

Zudem möchte er sich dafür einsetzen, dass das neu geplante Gymnasium doch noch nach Odelzhausen und nicht nach Bergkirchen kommt. „Die Kinder hätten einen viel kürzeren Fahrtweg“, sagt er. Der Apotheker wünscht sich eine „zukunftsorientierte Zusammenarbeit“ mit allen anderen Räten.

Nicht mehr im Gemeinderat für die BGO sitzt künftig Ursula Kohn. Die 63-Jährige war zwölf Jahre in dem Gremium und trat auf Listenplatz drei wieder zur Wahl an. Letztlich schaffte sie es mit 674 Stimmen aber nur auf Platz sieben. „Enttäuscht bin ich nicht“, sagt sie. „Ich habe mir eh schon überlegt, ob ich nochmal kandidiere.“ Bei ihrer Arbeit im Schloss Odelzhausen habe sie oft auch Spätdienst. Da sei es manchmal zu Terminüberschneidungen gekommen. „Jetzt kann ich mich mehr auf die Kreistagsarbeit konzentrieren“, sagt Kohn. Dort ist sie Mitglied für die Grünen. Auch die Kulturarbeit will sie fortführen: Kohn engagiert sich unter anderem im Kulturverein Kult A8.