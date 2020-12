Ein Brief mit der Post anstelle der Jahresversammlung

Nachdem im April die turnusmäßige Jahreshauptversammlung unmittelbar nach Verteilung der Einladungen an die Mitglieder wieder abgesagt werden musste, hat sich die Blaskapelle Sittenbach bewusst gegen eine Neuansetzung noch in diesem Jahr entschieden. Stattdessen informiert der Vorsitzende Thomas Winkler via Post alle Mitglieder.

Die Blaskapelle Sittenbach blickt bereits zurück auf das Jahr 2020: Nachdem im April die turnusmäßige Jahreshauptversammlung unmittelbar nach Verteilung der Einladungen an die Mitglieder wieder abgesagt werden musste, hat sich die Blaskapelle Sittenbach bewusst gegen eine Neuansetzung noch in diesem Jahr entschieden. Stattdessen informiert der Vorsitzende Thomas Winkler via Post alle Mitglieder.

Auch ein Jahresabschluss für 2019 und ein Haushalt für 2020 wurden erstellt und durch die Kassenprüfung bestätigt, Neuwahlen stehen hingegen erst wieder bei der Hauptversammlung 2021 an. Eingeleitet wurde das Jahr 2020 musikalisch mit einem Auftritt zum Neujahrsanschießen in Egenburg. Die Probentätigkeit wurden dann aufgrund des Lockdowns jäh unterbrochen, der Kontakt innerhalb der Kapelle konnte jedoch immerhin via Skype Konferenzen am Montagabend, zur eigentlichen Probenzeit, gehalten werden.

Die Freude war umso größer, als im Juni dann wieder Proben erlaubt und sich im Sommer auch noch einige Auftritte, alles unter strenger Einhaltung des erstellten Hygienekonzepts, ergaben. Neben einem Gottesdienst an der Kapelle Geiselwies, spielte man zum Beispiel in der Wiege Odelzhausen für ihre Bewohner.

Auch die Biergartenmusik wurde wieder ins Leben gerufen, neben den bereits bekannten Standorten aus dem Jahr 2019 spielte man dieses Jahr auch beim Kapplerbräu in Altomünster, beim Wirt in Langengern sowie auf der Sportheimterrasse Odelzhausen. Der Zuspruch seitens Wirte und Gäste war sehr groß, sodass diese Auftrittsreihe im Jahr 2021 mit Sicherheit fortgesetzt wird, teilt Winkler mit.

Leider ist auch für die Blaskapelle um ihren Dirigenten Martin Weindl durch den erneuten Lockdown im November das musikalische Jahr fast vorbei, auch die üblichen Adventsauftritte werden nicht stattfinden können.

Der Kinderunterricht an den Holz- und Blechblasinstrumenten ist hingegen weiterhin erlaubt und wird durch die Lehrerinnen Leo Rast und Xuri Boerzhijin fortgeführt.dn