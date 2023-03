Neuer Caterer für Kitas gesucht ‒ Probleme wegen EU-Ausschreibung

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Die Gemeinde Odelzhausen braucht einen neuen Caterer für das Essen in den Kitas. © Waltraud Grubitzsch

Die Kitas mit schmackhaftem Essen zu versorgen, ist für eine Gemeinde heutzutage nicht einfach. Die Gemeinderäte machten sich Gedanken übers Catering. Es ging dabei um EU-Wahnsinn, Regionalität und um unangekündigte Probeessen.

Odelzhausen – Die Ausgangslage: Der Vertrag für die Essensbelieferung der Kitas Haus der kleinen Schlawiner (Haus 1 und 2) in Odelzhausen sowie für den Kindergarten Sittenbach mit der Oberbayerischen Fleisch- und Wurst GmbH Gröbenzell war zum 30. April 2022 aufgelöst worden. Weil die Zeit drängte, kam ab 1. Mai 2022 das Catering-Unternehmen Grissu aus Königsmoos zum Zug. Das Unternehmen war gemäß einer EU-Ausschreibung der günstigste Anbieter, „musste aber aufgrund eines Formfehlers ausgeschlossen werden“, wie die Odelzhauser Gemeindeverwaltung mitteilt. Die Vertragslaufzeit mit Grissu wurde also auf den 31. August 2023 beschränkt, und die Gemeinde muss zum 1. September 2023 Ersatz finden.

Gemeinde braucht neuen Caterer für Kitas

Nur: So einfach einen zuverlässigen Lieferanten aus der Region engagieren, der einen guten Ruf hat und schmackhaftes Essen anbietet, geht in modernen Zeiten nicht mehr. In der Ausschreibung müssen alle wichtigen Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und EU-Normen für die Zubereitung von Speisen von Kindergärten verbindlich vorgeschrieben werden.

Bürgermeister Markus Trinkl graut überdies von einer EU-weiten Ausschreibung, denn: „Dann hast du die Katastrophe“, wie er meinte. Daher soll nur für ein Jahr ausgeschrieben werden. Das ist trickreich, denn damit werden die Kosten für Schnitzel und Co. laut Berechnungen der Gemeinde unter 219 000 Euro gehalten, was bedeutet, dass man nicht bei Caterern in Rumänien, Bulgarien oder Litauen anklopfen braucht.

Was Trinkl und seine Ratskollegen aber müssen, ist: Bewertungskriterien bezüglich des zu liefernden Essens festlegen. Das haben sie in der Sitzung getan. Der Preis sowie die Warmhaltezeit sollen zu 40 Prozent eine Rolle spielen. Und ein Probeessen zu 20 Prozent.

Regionalität soll keine Rolle spielen

Keine Rolle spielen soll hingegen die Regionalität der Produkte. Warum? Der Bürgermeister erklärte das an einem Beispiel: Wenn die Gemeinde eine Firma bei Augsburg fände, habe diese möglicherweise regionale Produkte aus seiner Gegend im Portfolio, aber nicht aus dem Raum Odelzhausen. „Was ist, wenn er in einem Großmarkt in Hamburg einkauft?“, wollte Paul Brandhofer (CSU) wissen. Parteikollege Lorenz Bradl brachte es schließlich auf den Punkt: „Wie definieren wir heimisch? Regional ist ein schwieriges Pflaster. Wir können es nicht kontrollieren.“

Kontrollieren aber kann man die Schmackhaftigkeit des Kita-Essens. Ganz simpel, indem man es vorher testet. Ein Probeessen sei „wahnsinnig wichtig“, so Trinkl. „Aber wer macht’s?“, fragte Roderich Zauscher (Bürgergemeinschaft Odelzhausen). „Der Gemeinderat ist raus!“, bot der Gemeindechef etwaigen Gelüsten seines Kollegen Einhalt. Das Ganze ist freilich Angelegenheit der Kitas. Wie wäre es mit „unangekündigten Probeessen“, schlug Manfred Weyerer (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) im Geiste Gault-Millau’scher Restaurantkritiker vor, wobei er damit nicht den Geschmack der übrigen Räte traf. Sie lehnten das ab.

Im Gegensatz zu Veit Winklers (SPD) Begehr, dass der künftige Caterer Nachweise zu seinen Lieferketten erbringen soll. Einstimmig schloss der Gemeinderat diesen Passus in den Beschlussvorschlag, die Ausschreibung auf den Weg zu bringen, mit ein.