BRK eröffnet Secondhand-Laden in Odelzhausen

Einer der ersten Kunden: Landrat Stefan Löwl kauft Krawatten. Hinter der Kasse Assunta Osterauer, rechts Angelika Gumowski vom BRK. © BRK

Auch in Odelzhausen gibt es jetzt einen Rot-Kreuz-Secondhandshop. Es ist der vierte im Landkreis Dachau.

Odelzhausen - Der Laden befindet sich in der Marktstraße 35 und ist nach den Läden in Dachau, Karlsfeld und Indersdorf der vierte im Landkreis. Er wurde im Beisein unter anderem von Landrat Stefan Löwl, Bürgermeister Markus Trinkl und dem BRK-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath eröffnet.

Secondhand-Ware aus Gründen der Nachhaltigkeit im Kommen

Gut erhaltene Secondhand-Ware ist aus Gründen der Nachhaltigkeit wieder im Kommen und auch bei jüngeren Menschen gefragt. Bernhard Seidenath betonte: „Die Rot-Kreuz-Shops sind dazu da, um anderen Menschen zu helfen. So gibt es in einer elementaren Notlage in den Shops Kleidung. Sie sind aber auch ein Kontrapunkt in unserer Wegwerfgesellschaft. Hier wird gut erhaltene Kleidung in den Wirtschaftskreislauf zurückgebracht, und das BRK kann mit den Erlösen seinen Aufgaben nachkommen.“

Vor einigen Monaten befand sich im Laden an der Marktstraße noch eine Postfiliale. Bürgermeister Markus Trinkl berichtete: „Ich habe bedauert, dass sie in der Ortsmitte schließt.“ Doch jetzt habe sich eine sehr gute Entwicklung ergeben. „Der Laden trifft den Zeitgeist und wir haben einen neuen Fixpunkt in der Ortsmitte.“

Leiterin ist Assunta Osterauer. „Mit sehr viel Liebe haben wir in wenigen Wochen den Laden eingerichtet“, betont die 36-Jährige. „Vor einer Woche war alles noch voll mit Plastiktüten, jetzt strahlt der Laden.“

Noch ehrenamtliche Helfer gesucht

Bettina Kugler ist beim BRK im Kreis Dachau Abteilungsleiterin Soziales und Service. Sie berichtet: „Von der Unterzeichnung des Mietvertrags bis zur Eröffnung ging es sehr schnell. Dass wir zu Beginn des neuen Jahres aufmachen konnten, war unser Plan. Jetzt suchen wir noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.“

Darüber wäre auch die Leiterin Assunta Osterauer glücklich. „Wir haben jetzt sechs Helferinnen. Mit mehr Personal könnten wir unsere Öffnungszeiten noch erweitern.“ Bislang ist der Laden am Montag und Dienstag von 10 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Gerade männliche Helfer seien willkommen, betont sie.

Die Einnahmen fließen im Gegensatz zu privat betriebenen Secondhandläden nicht in private Taschen, sondern kommen zu 100 Prozent dem Roten Kreuz zugute. Unter den ersten Kunden war auch Landrat Stefan Löwl. Er kaufte zwei Krawatten.

