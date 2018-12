Odelzhausener haben viele Wünsche

Wie in so vielen Bürgerversammlungen drehten sich viele Wortmeldungen auch in Odelzhausen ums Thema Verkehr. Doch die Bürger äußerten daneben interessante Wünsche. Das reichte von der Neubelegung des früheren Tapalapub bis zu einer Eislaufbahn in der Ortsmitte.

Wie kann das Leben in Odelzhausen verbessert werden, und was muss sich in der Gemeinde ändern? Dazu hatten die Besucher der Bürgerversammlung im Gasthaus zur Sonne viele Ideen. Zwölf Bürger nutzten die Gelegenheit, um nach dem Vortrag von Bürgermeister Markus Trinkl Anträge zu stellen und Wünsche einzubringen.

Was besonders viele bewegte, war das Thema Verkehr: Gleich mehrere Bürger beschwerten sich über wild parkende Autos, sowohl im Hauptort Odelzhausen als auch im Gewerbegebiet. Dort forderte Silvia Stieglmaier, selbst Unternehmerin, ein Halteverbot an der Hauptdurchfahrt. „Jetzt ist es so, dass Lkw teilweise Probleme haben, durch die Straße zu kommen“, erklärte sie. „Mit der Erweiterung des Gewerbegebiets wird das wahrscheinlich noch schlimmer.“ Sie wünscht sich zudem Geschwindigkeitskontrollen im Industriegebiet. „Viele rasen mit bis zu 70 Stundenkilometern durch“, berichtete sie.

Ein ähnliches Anliegen hatte der Essenbacher Hans Obermair. Er macht sich vor allem darüber Gedanken, dass in der Ortsdurchfahrt Taxa viele Autos parken. „Vor allem an der Abzweigung zum Klosterfeld ist es deshalb sehr unübersichtlich“, erklärte er.

Laut Bürgermeister Trinkl wurden vergangenes Jahr bereits mehrere Parkverbote an gefährlichen Stellen im Gemeindegebiet eingeführt. Nicht immer werden diese jedoch eingehalten, so die Beobachtung von Markus Schüller. „Wir bräuchten eine Kontrolle“, forderte er. Tatsächlich möchte die Gemeinde Parksünder künftig verstärkt zur Rechenschaft ziehen. „Wir haben vor, die Überwachung des ruhenden Verkehrs wieder ins Leben zu rufen“, erklärte Trinkl.

Bei einem weiteren Verkehrsproblem wiederum ist er optimistisch, dass es sich bald von selbst lösen wird. Richard Wirthmüller schilderte, dass er an dem neuen Kreisverkehr in der Ortsmitte schon drei Beinahe-Unfälle beobachtet hätte. „Die Autos, die von Höfa kommen, fahren unglaublich schnell in den Kreisverkehr“, erklärte er. „Wer von Dietenhausen kommt, sieht die Fahrzeuge nicht.“

Laut Trinkl hätte der Kreisel jedoch lange Zeit nicht seine volle Wirksamkeit entfalten können. „Erst seit kurzem ist die Ein- und Ausfahrt zur Marktstraße möglich“, sagte er. „Dadurch kann automatisch nicht mehr so schnell gefahren werden.“

Enttäuschen musste der Bürgermeister dagegen Peter Teuber. Dieser hatte sich erkundigt, ob ein Durchgang von der Steinfeld- zur Sternstraße realisiert werden kann. Doch: „Die Gemeinde hat nicht das uneingeschränkte Zugriffsrecht auf das Grundstück“, so Trinkl.

Das zweite große Thema neben dem Verkehr war die Freizeitgestaltung. Auch hier gab es mehrere Verbesserungsvorschläge. Anton Hassmann, Kreisvorsitzender des VdK, schlug zum Beispiel vor, einen Bürgertreff zu schaffen. „Jetzt können kleine Organisationen und Gruppen nur in eine Wirtschaft gehen, um sich zu treffen“, sagte er. „Da bräuchte es noch andere Möglichkeiten.“

Auch Ulrich Reber machte sich Gedanken um die Treffpunkte in Odelzhausen. Er fragte nach, ob schon fest steht, wie es mit dem Lokal weitergeht, in dem früher das Tapalapub war. Laut Trinkl gibt es mehrere Bewerber für die Pacht, demnächst soll eine Entscheidung fallen. „Wir hoffen, dass noch im ersten Quartal nächstes Jahr die Neueröffnung gefeiert wird“, sagte er.

Eine ganz neue Idee für die Ortsmitte hatte Bärbel Riedel. „Vielleicht könnte man zur Weihnachtszeit auf dem Marktplatz eine Eislaufbahn einrichten“, schlug sie vor. Ein ähnliches Projekt hat sie in Odelzhausens Partnerstadt Amelia gesehen. „Da trifft sich der ganze Ort. Das wäre auch etwas für uns, gerade für die Jugendlichen.“

Andere Wünsche auf der Bürgerversammlung waren zum Beispiel, dass weitere Abfalleimer aufgestellt werden, dass ein Behindertenbeauftragter benannt wird oder der Blutspendendienst wieder in der Gemeinde Halt macht.

Ein soziales Thema sprach auch Hans Groß an. Sehr leidenschaftlich berichtete er über seine Erfahrungen im Krankenhaus Dachau. „Es war eine Katastrophe“ beschwerte er sich und kündigte an, sich jetzt auf verschiedenen Ebenen für Verbesserungen einsetzen zu wollen. „Was dort abläuft, ist eine Sauerei.“ Die Gemeinde, so machte Bürgermeister Trinkl deutlich, könne ihm dabei aber nicht helfen: „Wir sind machtlos“, betonte er.