Chaotische Szenen und wüste Beschimpfungen vor Odelzhauser Schulen: Wenn Elterntaxis zum Problem werden

Projekt gegen Eltertaxis gestartet

Schulleiterinnen in Odelzhausen berichten von chaotischen Szenen und wüsten Beschimpfungen

Odelzhausen – Jeden Morgen spielen sich vor dem Odelzhauser Schulzentrum die gleichen Szenen ab. Die sogenannten Elterntaxis blockieren die Busspur, parken an der Bushaltestelle in der Dietenhauser Straße, fahren entgegengesetzt in die Einbahnstraße rein, wenden direkt vor der Schule. Die Rektorinnen Cordula Weber (Grund- und Mittelschule) und ihre Kollegin Annette Schalk von der Glonntal-Realschule beoachten diese Szenen tagtäglich. „Die Eltern würden das eigene Kind am liebsten direkt in die Schule hineinfahren“, weiß Cordula Weber.

Parken am Parkverbot, Beschimpfungen an Busfahrerinnen: Chaos vor Odelzhauser Schule

Die Eltern halten dann im absoluten Parkverbot direkt vor der Schule, steigen aus und bringen ihr Kind noch zur Tür. Ob sie einen Bus oder den Verkehr damit blockieren, interessiert diese Eltern offenbar weniger. Auf ihr Verhalten angesprochen, würden viele sogar ausfallend reagieren. „Die Busfahrerinnen werden übelst beleidigt“, weiß Weber nicht nur von den Fahrerinnen selbst, sie hat solche Szenen persönlich miterlebt.

Kiss & Ride-Parkplätze werden wenig angenommen

Auch sie und ihre Kollegin Schalk bekommen den Ärger der Eltern zu spüren, wenn man diese bitte, doch den extra für das Absetzen und Abholen geschaffenen „Kiss & Ride-Parkplatz“ zu nutzen, der sich direkt an der Schule befindet und eigens dafür geschaffen wurde. „Auch wir und die Lehrkräfte werden wüst beschimpft“, erzählen die beiden Rektorinnen.

„Auf dem Kiss & Ride-Parkplatz können die Eltern kurz stehen bleiben und ihr Kind aussteigen lassen“, erklärt Annette Schalk. Das Kind muss dann nur noch wenige Meter vom Parkplatz über den Pausenhof in das Schulgebäude gehen. Sicher und ohne Autoverkehr. Doch davon wollen die „Elterntaxi-Eltern“ offenbar nichts wissen, auch wenn sie durch etliche Elternbriefe immer und immer wieder daran erinnert werden.

Sorgen der Eltern werden ernst genommen

Schulleiterin Cordula Weber und ihre Kollegin Annette Schalk respektieren die Ängste der Eltern, dass ihrem Kind auf dem Schulweg etwas passieren könnte. Auch während der Corona-Pandemie sei es nachvollziehbar gewesen, dass Eltern ihre Kinder vorsichtshalber nicht mit dem Bus fahren ließen, so Weber. Außerdem gebe es wegen Fahrermangels auch gelegentlich Busausfälle. Doch generell sei der Fußweg und der Schulbus die beste Möglichkeit in die Schule zu kommen, appellieren die Schulleiterinnen an die Eltern. Und wenn es doch das Auto sein soll, dann sollen die Eltern eben den Kiss & Ride-Parkplatz benutzen.

„Es geht nicht ohne die Vernunft der Eltern.“

Auch Helmut Zech, Vorsitzender des Zweckverbands der Grund- und Mittelschule Odelzhausen, bittet die Eltern um Verständnis und Mitarbeit: „Es geht nicht ohne die Vernunft der Eltern.“ Mit derzeit rund 1000 Schülern werde die Problematik immer größer statt kleiner, hat auch Zech verfolgen müssen. Zusammen mit den Schulleiterinnen und den Elternbeiräten wurde deshalb jetzt das Projekt „Elterntaxis gefährden Kinder – jetzt wird’s gefährlich“ in’s Leben gerufen. Denn wenn „das eigene Kind ausgestiegen ist, sind die Sicherheitsbedenken vieler Eltern vorbei“, erläutert Cordula Weber.

Flyer, Transparente und Busaufsicht der Bürgermeister

Kurz vor den Ferien hat sie die eigens entworfenen Flyer per Elternbrief verschickt. In den Ferien hängen vor der Schule große Transparente an den neuralgischen Punkten zu dem Thema.

Und die drei Bürgermeister Markus Trinkl aus Odelzhausen, Johannes Kneidl aus Sulzemoos und Helmut Zech aus Pfaffenhofen an der Glonn werden ab Montag, 27. März, vor der Schule Busaufsicht sein. „Ich lass’ mich beschimpfen“, stellt sich Zech den Eltern. Auch der Elternbeirat will vor Ort sein.

SIMONE WESTER