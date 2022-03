Enttäuschende Resonanz beim Flohmarkt

Teilen

Was haben Sie denn Schönes? Eine Kundin und eine Fierantin beim Aushandeln des Preises für ein Buch. © Marlene Wagner

So richtig überwältigt waren die Fieranten am vergangenen Sonntag beim Marien- und Flohmarkt in Odelzhausen nicht. Viele Trödelhändler waren enttäuscht vom geringen Zulauf.

Odelzhausen – Weil der Zuspruch so gering war, packten die ersten Anbieter beim Marien- und Flohmarkt in Odelzhausen schon gegen 14 Uhr ihre Ware wieder ins Auto, die Füße in den Bauch stehen für nichts, war ihnen doch zu unattraktiv. Etwas geduldiger zeigte sich „Camperpapa“ Daniel Golda mit Sohn Maximilian, denn die beiden machten es sich im Liegestuhl hinter ihrer Ware bequem.

Flohmarkt in Odelzhausen Trotz fehlender Kundschaft gute Laune

Warten auf Kundschaft: Maximilian (6) und sein Papa Daniel Golda nahmen die geringe Resonanz mit Humor. © Marlene Wagner

Dem Duft der frischen Kiachal der aus Sonja und Andreas Treiterers Verkaufsstand kam, konnte hingegen fast keiner widerstehen. Hier war der Zulauf recht gut, was sich an den Warteschlangen zeigte. Da ist sogar mal schnell mit dem Radl Kaffeebrot für zuhause geholt worden. Und auch der Stand gegenüber mit Schokofrüchten wurde recht gut angenommen.

Weniger interessant waren hingegen die üblichen Marktwaren wie Kleidung, Taschen und Gürtel. Nachdem heute alles im Internet bestellt werden kann, braucht zum Beispiel niemand mehr wegen Übergrößen – wie es vor vielen Jahren noch der Fall war – extra auf einen Markt fahren.

„Ich komm gerne wegen der Leute her“, sagte ein Marktbesucher, „aber wegen des wenig attraktiven Angebots wird sich solch eine Veranstaltung bald nicht mehr rechnen – wahrscheinlich gibt es sie sowieso bald nicht mehr.“

Das hofft natürlich niemand, denn auch wenn es noch nicht so richtig mit dem Verkauf lief, kamen doch richtig nette, herzerfrischende Gespräche zustande. Wie etwa bei Heidi und Eberhard Schick, die neben verschiedenen Kleinodien auch zwei reizende Bilder von Franz von Loewenstein, die „Fraueninsel“ und am „Waxmann bei Garmisch“, anboten.

Da durfte man in die Vergangenheit von Eberhard Schicks Jugend und dessen Familie eintauchen. Jetzt haben die Aquarelle ein neues Zuhause gefunden und eine schöne Geschichte dazu.

Marlene Wagner

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.