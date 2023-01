Der Bäckermeister und seine Teigpiloten

Guter Beginn einer Kooperation: Maximilian Brandmaier, Andreas Treiterer, Jonas Bayer und Niklas Frost (von links) freuten sich über die vielen Bestellungen am ersten Liefertag. © simone Wester

Drei Studenten von der LMU München wollen mit ihrem Start-up „Teigpiloten“ Bäckern auf dem Land helfen, indem sie einen Online-Shop samt Bezahlsystem zur Verfügung stellen, der Bäckeri liefert die Ware dann aus.

Odelzhausen – Bäckermeister Andreas Treiterer aus Miegersbach hat erst im vergangenen Sommer gemeinsam mit seiner Frau Sonja in Odelzhausen eine Bäckerei eröffnet, die an den Wochenenden im Wechsel samstags oder sonntags geöffnet hat (wir berichteten). Daneben arbeitet Treiterer unter der Woche als angestellter Bäcker in München. Doch ihn ließ der Gedanke nicht los, in Odelzhausen mehr Kunden erreichen zu können.

Lieferservice für Backwaren: Start-up „Teigpiloten“ unterstützt Bäckerein auf dem Land

„Früher hatte jedes 300-Seelen-Dorf einen eigenen Bäcker“, erinnert sich Treiterer an seine Jugendzeit. Aber in Zeiten des Personalmangels weitere Filialen? Undenkbar. „Das ist zu aufwendig, zu teuer und zu personalintensiv“, so der 32-jährige Familienvater. Doch dann machte er eine Entdeckung.

In den sozialen Netzwerken stieß er auf die „Teigpiloten“. Hinter diesem Namen stecken die drei 25-jährigen Studenten Niklas Frost, Maximilian Brandmair und Jonas Baier von der LMU München, die im Rahmen eines Unikurses auf die Idee kamen, ein Start-up zu gründen. Ihre Idee: der Bäcker bäckt, die Teigpiloten liefern den dazugehörigen Online-Shop samt Bezahlsystem und errechnen die optimale Lieferroute anhand der eingegangenen Bestellungen. Der Bäcker liefert aus. Und der Kunde muss nicht im Supermarkt kaufen oder für eine handgemachte Breze kilometerweit fahren.

Bäckermeister aus Odelzhausen kooperiert mit Teigpiloten

Treiterer fand die Idee super, und beide Parteien waren sich schnell handelseinig. „Die Teigpiloten unterstützen mich da sehr, und so kann ich meine Kundschaft beliefern, die dann am Wochenende ohne Aufwand ein richtig gutes Frühstück hat – und alle sind glücklich“, freut sich der Miegersbacher.

Dass das Konzept passt, konnte Treiterer bei seinem Berufskollegen Hans Wörmann sehen. Die Bäckerei Wörmann war die allererste, die mit den „Teigpiloten“ eine Kooperation einging. Im Oktober vergangenen Jahres startete das gemeinsame Projekt, bei dem Frost, Brandmair und Baier noch selbst auslieferten. Die Auswahl auf den Landkreis Dachau fiel dabei zufällig, verrät Frost. Zum 31. Dezember 2022 hatte Wörmann die Zusammenarbeit nur aus „Kapazitätsgründen“ beendet, wie Schwiegertochter Lisa Hellfritzsch erklärt.

Auch im Gemeindegebiet Egenhofen (Kreis Fürstenfeldbruck) will Treiterer künftig ausliefern

Treiterer hat für die Auslieferung extra jemanden eingestellt und damit einen Arbeitsplatz geschaffen. Die Lieferung kostet 1,80 Euro pro Bestellung. Ab einem Bestellwert von 13 Euro ist sie kostenfrei. Nicht nur im Gemeindebereich Odelzhausen, auch im Gemeindegebiet Egenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck will Treiterer künftig ausliefern.

Sein Credo: gute, mit eigener Hand hergestellte, regionale Backwaren direkt an die Haustür bringen. Und zwar explizit im ländlichen Bereich. Das deckt sich mit der Idee der Teigpiloten. „Wir drei kommen alle aus dem ländlichen Bereich und haben selbst miterlebt, wie eine Bäckerei nach der anderen zugemacht hat“, erinnert sich Niklas Frost. Supermarkt-Backwaren sind für ihn keine Backwaren. Er und seine Kommilitonen wollten daher explizit mit regionalen Handwerksbäckern kooperieren, die eben keine Fertigmischungen verwenden.

„Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut anläuft“

Wie gut die Kooperation Treiterer-Teigpiloten funktioniert, zeigen die Zahlen vom ersten Tag, dem vergangenen Samstag. „Wir hatten 30 Bestellungen mit durchschnittlich 17 Euro Warenwert. Wir hatten mit ungefähr zehn Bestellungen gerechnet“, so Frost, der sich über einen „vollen Erfolg“ freut. Auch Andreas und Sonja Treiterer waren überwältigt von der Resonanz. „Das hat uns total gefreut. Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut anläuft“, freuen sich die beiden.

Die Kundschaft ist gemischt. Neben jungen Familien hat vor allem die „Boomer-Generation“, also die im Zeitraum von 1955 bis 1969 Geborenen, bestellt, wie Niklas Frost per Umfrage erfahren hat.

