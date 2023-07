Der fünfte Entwurf des Odelzhauser Verwaltungsgebäudes soll es sein

Von: Thomas Zimmerly

Drei Trakte, vier Bäume und jede Menge Freifläche: So soll das neue Verwaltungsgebäude einmal aussehen. © Gemeinde

Der endgültige Entwurf für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes anstelle des ehemaligen Gasthauses zur Sonne in Odelzhausen steht.

Odelzhausen – „Viele schöne Dinge begegnen einem auf Schritt und Tritt.“ Dieser Satz von Fjodor Michailowitsch Dostojewski ziert die Homepage des Architekturbüros Braunger Wörtz aus dem schwäbischen Blaustein. Vielleicht denken die Odelzhauser genauso wie der russische Schriftsteller, wenn sie dereinst den Neubau des Verwaltungsgebäudes in der Marktstraße betreten haben, der nach dem Abriss des Gasthauses zur Sonne dort entstehen soll. Architekturbürochef Marcus Wörtz oblag am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats die finale Vorstellung dieses „Investments für Jahrzehnte, für Generationen“, wie Bürgermeister Markus Trinkl sich ausdrückte.

Fünfter Entwurf des Millionenprojekts findet Gefallen

Fast eine Stunde lang und im schönsten schwäbischen Singsang erklärte der Baukünstler den Gemeinderäten die Vorzüge des mittlerweile fünften Entwurfes für das Millionenprojekt, das vor ein paar Jahren angeschoben worden war (wir berichteten mehrfach). Wörtz sprach beispielsweise darüber, dass es im südlichen Bereich im Erdgeschoss eine Gastwirtschaft und darüber Büros für die Verwaltung sowie weitere Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des Schulverbands geben soll – wenn das Zweckbündnis tatsächlich seinen Sitz in Odelzhausen haben wird. Im zweiten Stockwerk soll ein rund 170 Quadratmeter großer Saal samt Terrasse fürs Tagen, aber auch für Konzerte, für den Kinderfasching, Vereinsfeiern und vieles mehr entstehen.

Wörtz erwähnte das Bürgerbüro samt Foyer und Büros über zwei Stockwerke im mittleren Teil, machte klar, dass die von den Odelzhausern gewünschte Metzgerei samt möglichem Dorfladen sowie eine Wohnung für den Wirt in einem Bereich dahinter im Norden am besten aufgehoben sein werden, und sagte, dass auch in diesem Teil des dreigliedrigen Bauwerks im ersten sowie zweiten Stock Büros entstünden. Alles in allem seien 48 Arbeitsplätze möglich. Derzeit hat die Gemeindeverwaltung 30 Mitarbeiter. Doch man befinde sich in der Metropolregion München, so Trinkl, sodass mehr Zuzug und damit eine wachsende Verwaltung wahrscheinlich seien.

Ganz unten sei schließlich noch Platz für 72 Stellplätze in einer Tiefgarage.

Lobende Worte im Gemeinderat

Als der schwäbelnde Baumeister seinen Vortrag beendet und seine raue Kehle mit einem kräftigen Schluck Mineralwasser beruhigt hatte, herrschte für kurze Zeit Ruhe im Sitzungssaal. Dann fanden die Gemeinderäte erste Worte. „Sehr durchdacht“, sagte etwa Siegfried Kreppold (CSU). „Ich finde die Aufteilung super“, entfuhr es Michaela Obermair (CSU). Angelika Aigner (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) fand „den Vorschlag super“. Selbst Roderich Zauscher (Bürgergemeinschaft Odelzhausen), der für gewöhnlich Bauvorhaben aller Art alles andere als super findet, äußerte sich positiv: „Die Platzsituation hat mich überzeugt.“ Damit meinte er auch, dass nach dem finalen Entwurf vor dem Gebäude viel Freifläche für Zusammenkünfte der Bürger bleiben.

Elisabeth Kappes (Bürgergemeinschaft Odelzhausen) wiederum dachte an den langen Weg mit Realisierungswettbewerb, Bürgerworkshop oder Arbeitsgruppe, den die Projektfindung bereits hinter sich hat. „Sie haben viel Geduld mit uns gehabt“, tröstete sie Wörtz.

Bleibt noch ein nicht ganz unwichtiges Detail: die Kosten. Veit Winkler (SPD) fragte beim Bürgermeister nach und meinte, er habe von 10,7 Millionen Euro gehört. „Total unseriös“, versuchte Trinkl zu beschwichtigen. Es gelte noch vieles mit den Fachplanern abzusprechen. Erst dann könne man über Summen reden.

Am Ende schritten die 19 Gemeinderäte zur Abstimmung. Einstimmig fassten sie den Grundsatzbeschluss, dass das Grundkonzept für den Neubau weiterverfolgt werden soll. Ach ja, eine kritische Anmerkung hatte es vor dieser Entscheidung doch noch gegeben. Zauscher wollte wissen, ob die vier Bäume auf der Freifläche „genügend Wurzelraum“ hätten. Haben sie. Selbst daran haben die Planer gedacht. Passend dazu zitieren sie Dostojewski auf ihrer Webseite mit den Worten: „Ich verstehe nicht, wie man an einem Baum vorbeigehen kann, ohne glücklich zu sein, dass man ihn sieht.“

