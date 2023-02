Diebe brechen Baucontainer auf ‒ Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht bislang unbekannte Diebe, die in einen Baucontainer in Odelzhausen aufgebrochen haben. © Silas Stein/dpa

In Odelzhausen haben Einbrecher einen Baucontainer aufgeknackt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche der noch unbekannten Täter.

Odelzhausen – Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von vergangenem Freitag, 9 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, mit Gewalt in zwei Baucontainer einer Baustelle in der Glonnstraße in Odelzhausen eingedrungen.

Es wurde Treibstoff im Wert von insgesamt knapp 100 Euro erbeutet. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 in Verbindung zu setzen. dn

