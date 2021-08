„Der beste Dirtpark im weiten Umkreis“ - Eröffnung in Odelzhausen pünktlich zum Ferienbeginn

Sieben verschiedene Spuren

Pünktlich zum Ferienbeginn ist es soweit: Der Dirtpark in Odelzhausen ist fertig. Eigentlich hätten bei der Eröffnung einige Biker gerne schon ein paar Tricks und Sprünge gezeigt – doch das verhinderte der Regen.

Odelzhausen - Der Begeisterung tat das keinen Abbruch: „Es ist super, dass es so viele verschiedene Sachen gibt“, findet Fynn Lange (12). „Wir freuen uns schon, wenn es wieder trocken ist und wir fahren können“, fügt der 16-jährige Nick Westphal hinzu.

Die Väter der beiden, Robbin Westphal und Andreas Lange, haben den Dirtpark initiiert. „Die Jugend kann sich dort weiterentwickeln, der sportliche Erfolg stellt sich schnell ein“, erklärt Lange. Auf der Odelzhauser Anlage können Radfahrer und Mountainbiker auf sieben verschiedenen „Spuren“ ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Hügel, Rampen, Sprungelemente und auch einen so genannten Pump-Track, der ohne Treten durchfahren wird, gibt es dort.

„Jung und Alt, vom Anfänger bis zum Profi: Hier findet jeder etwas“, sagt Uli Dikreiter von der Firma Big Air, die das Gelände angelegt hat. „Von der Flexibilität ist der Park im Umkreis von 150 Kilometern ungeschlagen.“

Der Dirtpark sei ein „riesen Mehrwert für die Gemeinde“, betont Bürgermeister Markus Trinkl. „Der Freizeitwert in Odelzhausen hat sich massiv erhöht.“ Besonders freut ihn, dass der Kostenrahmen von unter 50 000 Euro eingehalten werden konnte – auch dank der Hilfe des Bauhofs und der Unterstützung der Firma Kreppold, die das Material zur Verfügung gestellt hat. Außerdem haben Bürger fleißig mit angepackt, und die Jugendlichen sind bereit, künftig bei der Pflege des Geländes mitzuhelfen.

Das lobte der stellvertretende Landrat Helmut Zech: „Es ist ein Vorzeigeprojekt“, erklärte er. „Als Kommune muss man Vertrauen in die Bürger setzen.“ Zech, Bürgermeister der Nachbargemeinde Pfaffenhofen, ist sicher: „Der Dirtpark ist ein tolles Angebot für die ganze Region und wird über die Gemeindegrenzen hinaus großen Anklang finden.“ Der Dirtpark wird sich in Zukunft sicher noch weiter entwickeln, erklärt Trinkl: „Der Startschuss ist gemacht, der Park kann in den nächsten Jahren wachsen.“ Er könnte sich auch vorstellen, irgendwann für Familien einen Tag der offenen Tür zu veranstalten – wenn es nicht nass ist und die Biker auf den Parcours ihre Sprünge und Tricks präsentieren können.