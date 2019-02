In Ebertshausen ist die Zeit stehengeblieben

Klein und beschaulich liegt das Dörfchen Ebertshausen im westlichen Landkreis von Dachau. Am 25. Mai kann es sein 1250-jähriges Bestehen feiern. Es hat sich seinen dörflichen Charakter bewahrt.

Ebertshausen –In Ebertshausen gibt es noch eine Kramerei, ein Feuerwehrhaus, ein Gotteshaus samt Friedhof, und am Sonntag wird aus dem Pfarrstadl, den die Ebertshausener in Eigenregie renoviert haben, am Abend eine kleine Wirtschaft, wo man sich trifft. Dazu gibt es einen Weiher, der ein Relikt aus der Zeit ist, als die Autobahn gebaut wurde, und in dem man im Sommer mit Fischen und einer Biberfamilie baden kann. Auch Bienenzüchter fehlen nicht vor Ort, und sehr gute Biokartoffeln wachsen hier.

Die Anschlussstelle zur A8 in Odelzhausen liegt gerade mal zwei Kilometer entfernt, in der Gemeinde Odelzhausen, zu der Ebertshausen gehört. Bis 1972 konnte Ebertshausen noch einen eigenen Bürgermeister aufweisen. Aber der Gebietsreform fiel vieles zum Opfer. Leonhard Mösl, der am 1. Mai 1960 sein Amt als Bürgermeister antrat und es bis 1972 ausübte, erlebte sogar mit, dass Ebertshausen, das damals noch zum Landkreis Fürstenfeldbruck gehörte, nun Dachauer Autokennzeichen bekam.

Er war es auch, der seine ehemaligen Schäfchen immer wieder auf das bevorstehende Jubiläum hinwies, ehe er im Dezember 2012 die Augen für immer schloss. Geändert hat sich freilich noch mehr in der Gemeinde. Schon 1966 wurde die Ebertshausener Schule, ein wunderschönes großes Gebäude mit Walmdach, das neben dem Friedhof stand, geschlossen und 2003/04 abgerissen.

Die Gastwirtschaft Baumgartner mit schattenspendenden Kastanienbäumen im Sommer und einem Bierlager, das mit Eis aus dem Schanderlweiher gekühlt wurde, bewirtschafteten die beiden ledigen Schwestern Maria und Anna, die „Wirt‘s Madln“, oder wegen ihres Familienstandes auch die „Jungfrau‘n“ genannt. War eine Hochzeit oder Größeres angesagt, half auch noch die dritte Schwester mit, die in Einsbach verheiratet war. 1985 gaben sie die Wirtschaft auf. Anna starb noch im selben Jahr, Maria im darauffolgenden, beide im hohen Alter. Seit 1988 der Besitz dann in andere Hände kam und entkernt wurde, hat das Gebäude viel von seiner Schönheit im Detail verloren.

Doch es gibt noch anderen sehenswerten Altbestand im Dorf. Der Pfarrstadl und das Pfarrhaus, das Juli-Anwesen und dahinter der „Maurer“, Nannes kleines Häuschen und das Anwesen vom Riedhofer.

Das schönste aber ist das Simabaurn-Haus am Ortsende an der Straße nach Wenigmünchen. Um- und draufgebaut wurde es um 1925 für die Geschwister Therese, Xaver und Johann Arzberger mit Hausnamen „Simabaurn“. Nach dem Tod des Vaters zogen sie gemeinsam in dieses idyllische Heim, um zuhause dem Hoferben Platz zu machen. Mittlerweile lebten schon mehrere andere Familien darin, aber alle fühlten sich sehr wohl und versuchten, das schöne Alte an dem Haus zu bewahren.

Im vergangenen Jahr kamen die Arbeiten des Geh- und Radweges nach Wenigmünchen, der an dem Schmuckstück vorbeiführt, zum Abschluss. Und weil die Landschaft dort wirklich bezaubernd ist, sind es nicht wenige, die das per Drahtesel zu erkunden wissen.

Marlene Wagner