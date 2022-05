Ein Live-Konzert ist durch nichts zu ersetzen

Von: Claudia Schuri

In der Kirche St. Benedikt in Odelzhausen gab das Bläserquintett „Harmonic Brass“ ein wunderbares Konzert. © cla

Harmonic Brass tritt in der Kirche St. Benedikt in Odelzhausen auf - mit Verspätung. Das Quintett begeistert mit hoher Musikalität.

Odelzhausen – Eigentlich hatten sich viele Odelzhauser bereits zu Silvester auf dieses Konzert gefreut: Denn mittlerweile ist es in dem Ort schon fast Tradition, dass der Kulturverein Kult A8 zum Jahreswechsel ein Konzert mit dem Bläserquintett Harmonic Brass organisiert. Doch auch hier kam im Winter die Corona-Pandemie dazwischen.

Umso größer war die Freude bei vielen Musikliebhabern, dass die Veranstaltung jetzt im Frühling in der Kirche St. Benedikt nachgeholt werden konnte. „Nicht alles kann man ersetzen“, betonte Musiker Andreas Binder. „Was bei einem Live-Konzert möglich ist, ist so auf keinem Laptop und mit keinem Stream möglich.“

Für den Auftritt in Odelzhausen hatten Binder am Waldhorn, Elisabeth Fessler und Hans Zellner jeweils an der Trompete, der Piccolo-Trompete und am Flügelhorn, Alexander Steixner an der Posaune sowie Karl-Wilhelm Hultsch an der Tuba ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Immer wieder nutzen die einzelnen Bläser bei verschiedenen Soli die Gelegenheit, ihr hohes individuelles Können und musikalisches Niveau herauszustellen. Das Publikum erwartete reinen, wohlklingenden und klaren Blechsound, schallende Fanfaren, schmissige Melodien, aber auch ruhige, emotionale Klänge. Das Ensemble trug Stücke von großen Komponisten vor wie eine Suite von Johann Sebastian Bach, die spritzige Champagner-Arie von Wolfgang Amadeus Mozart mit Posaunen-Solo oder das virtuose Trompetenkonzert von Johann Nepomuk Hummel.

Sehr exakt spielten die Trompeter auch mit der Fanfaren-Trompete auf, als bei einem Auszug aus Guiseppe Verdis Oper Aida unter anderem der berühmte Triumphmarsch zu hören war. Stimmungsvolle Melodien aus dem Musical das Phantom der Oper brachten die Zuhörer zum Träumen, und ein Medley aus verschiedenen Hits von Udo Jürgens hatte Ohrwurm-Potenzial.

Das Stück „Shake it“ hat Trompeterin Elisabeth Fessler selbst komponiert – und die lockeren Melodien machten richtig Lust darauf, sich zu bewegen. Zeitweise hatten die Bläser auch Percussion- und Schlaginstrumente in ihren Auftritt integriert.

„Wir feiern gemeinsam mit Ihnen das Leben“, erklärte Andreas Binder dazu. Zum Abschluss trat er schließlich nicht nur als Hornist und launiger Moderator, sondern auch als Sänger auf. Das Quintett verabschiedete sich mit dem italienischen Schlaflied „Guarda che Luna“ – oder, wie Binder in einer deutschen Version sang: „Schaut’s mal den Mond an“.

Das Konzert soll auf jeden Fall nicht der letzte Auftritt von Harmonic Brass in Odelzhausen gewesen sein – und vielleicht ist dieses Jahr ja auch wieder eine Silvester-Veranstaltung möglich.