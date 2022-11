Weg vom Öl, weg vom Gas: Ein neues Wärmenetz für Sittenbach

Von Thomas Zimmerly schließen

Zwei Sittenbacher planen ein kommerzielles Wärmenetz für die Bürger ihres Ortes. Die Heizzentrale soll in einem Stadel entstehen. Das Projekt hat einige Vorteile, birgt aber auch gewisse Risiken: Der Bund und die Gemeinde müssen mitspielen.

Sittenbach – Zwei Sittenbacher, eine zukunftsweisende Idee. Thomas Riemensperger (30) und Johannes Dinkel (36) haben eine Firma gegründet und wollen die Bewohner ihres Dorfes mittels eines Wärmenetzes versorgen. Ihr Credo: Raus mit den alten Öltanks, weg vom unsicheren Gas und hin zu einer zentralen Heizungsanlage, die in einem Stadel mitten im Ort gebaut werden soll. Betrieben wird sie mit Biomasse. Unterstützend kommt die Nutzung von Solarthermie hinzu. „Es ist lokal, es ist nachhaltig, und wir nutzen vor allem das Potenzial vor Ort“, so Dinkel bei der Präsentation des Projektes am Montagabend im Odelzhauser Gemeinderat.

Der Stadel, der Riemensperger gehört, soll zur Heizungszentrale mit drei Kesseln umgebaut werden, in der die Biomasse, vor allem Waldrestholz, das von lokalen Lieferanten kommen soll, verfeuert wird. Auch die Energie, die durch die Solarthermie gewonnen wird, soll dort ins Netz eingeleitet werden. Ein sogenannter Pufferspeicher garantiert, dass diese Energie auch nachts genutzt werden kann. Die Solaranlage selbst soll auf einer nahen Wiese errichtet werden, die ebenfalls im Eigentum Riemenspergers steht. Die Anlage komplettiert ein Silo für die Biomasse.

100 Haushalte können versorgt werden

Über noch zu verlegende Leitungen sollen die Häuser im Odelzhauser Ortsteil mit Wärme sowie warmem Wasser versorgt werden. Nicht alle der rund 600 Sittenbacher kann die Firma bedienen. Und auch nicht alle Gebiete können angeschlossen werden. In der Endstufe, so Dinkel, könnten es bis zu 100 Haushalte sein, mehr wäre nicht wirtschaftlich. „Unser Ansinnen ist es, einen lokalen Beitrag zu leisten, der wirklich wirksam ist und wo man sieht, für wen man was macht“, so Dinkel.

Doch was sind nun die Vorteile und wo liegen die Risiken für diejenigen Sittenbacher, die sich von dem kommerziellen Unternehmen von Riemensperger und Dinkel versorgen lassen möchten?

Ansprechpartner vor Ort

Riemensperger, der gemeinsam mit seinem Bruder einen Heizungs- und Sanitärbetrieb, führt, und Dinkel, Ingenieur und selbstständiger Energieberater, sind „greifbare Ansprechpartner vor Ort“, wie sie sagen. Zudem brauche es wenige Fachkräfte, um das Wärmenetz zu betreiben, ergänzt Dinkel. Daher sei auch der Verwaltungsaufwand gering. „Wir können Strukturen schaffen, die sich positiv auf die Kosten auswirken.“ Und die Akzeptanz der Solarthermie führe zu einer Preisstabilität über Jahre, so der Energieberater.

Er meint zudem, dass sein Projekt „wirtschaftlich konkurrenzfähig“ sei. Bei den aktuellen Preisen komme es beispielsweise gegenüber einer Heizung mit Pellets „auf jeden Fall günstiger“. Und sollte die Anlage technisch verbessert werden müssen, „ist es wesentlich einfacher, eine zentrale Heizungsanlage zu tauschen, als 80 dezentrale Einzelanlagen“. Letzter Punkt: Die Nutzer sparen sich die Wartung und den Kaminkehrer.

Es gibt auch Risiken

Freilich gibt es auch Risiken. Wichtigster Punkt: die Förderung. Ohne sie „wird es nicht gehen“, gibt Dinkel zu. Er und Geschäftspartner Riemensperger setzen dabei auf die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW). Einen Antrag haben die Sittenbacher bereits gestellt. Nur: „Stabile Förderbedingungen sind noch nicht durchwegs gegeben“, so Dinkel, es könne beim BEW kurzfristige Änderungen geben, „die die Wirtschaftlichkeit umwerfen“. Eine weitere Unsicherheit ist die Verfügbarkeit der Rohstoffe. Und natürlich muss die Gemeinde bei den Genehmigungen für die Baumaßnahmen und die Leitungslegungen mitspielen.

Gemeinde steht hinter dem Projekt

In der Sitzung jedenfalls gab Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl schon mal zu verstehen, dass er und der Gemeinderat dem Projekt wohlwollend gegenüber stehen. Trinkl: „Es ist eine wahnsinnig positive Geschichte, dass man so was andenkt. Einen besseren Zeitpunkt wie jetzt gibt es vermutlich nicht.“

Würde die Gemeinde den Daumen heben und flössen die Fördergelder, dann könnten Riemensperger und Dinkel bereits 2023 ihre Heizzentrale bauen und schon mal ein Kerngebiet in Sittenbach ans Netz anschließen.

