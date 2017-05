Einbrecher klaut Schmuck und Schnaps

Ein bislang unbekannter Täter ist in Odelzhausen eingebrochen. Er hat nicht nur einen Sachschaden angerichtet, sondern erbeutete auch Gegenstände im Wert von 500 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag in der Zeit zwischen 22 und 23.30 Uhr in ein Haus in der Tulpenstraße in Odelzhausen eingedrungen. Er durchwühlte das ganze Anwesen und entwendete Schmuck und Schnaps im Wert von 500 Euro, wie die Polizei mitteilte. Zudem richtete er einen Sachschaden von ebenfalls 500 Euro an. Er konnte dann unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0 81 31/56 10. dn