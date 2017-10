Polizei fahndet mit diesen Fotos nach Einbrechern

Die Dachauer Polizei wendet sich mit Täterfotos von einem Einbruch an die Öffentlichkeit. Die beiden Männer schlugen bereits im Mai zu und drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Odelzhausen – Die beiden Männer sind bereits in der Nacht von den 5. auf den 6. Mai in ein Einfamilienhaus in Sittenbach eingebrochen. Erst jetzt hat das Gericht der Freigabe der Bilder zugestimmt, die von der Überwachungskamera der geschädigten Anwohner stammen, wie die Dachauer Polizei mitteilte.

Die zwei bislang unbekannten Männer drangen am Freitag, 5. Mai, zwischen 22 Und 23.30 Uhr in das Anwesen in Sittenbach, Gemeinde Odelzhausen ein. Sie durchsuchten das ganze Anwesen und schlugen ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten alles und entwendeten Schmuck, Wein und Schnaps im Wert von 500 Euro. Dann flüchteten die Täter unerkannt.

Zur Intensivierung der Fahndung werden nun die Täterbilder veröffentlicht. Die Polizei hofft auf neue Hinweise, an die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 oder jede andere Polizeidienststelle.

dn