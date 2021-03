„Es ist eine private Entscheidung“: Odelzhausens bisher parteiloser Bürgermeister Markus Trinkl ist der CSU beigetreten

Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl ist der CSU beigetreten. Wie er am Ende der vergangenen Gemeinderatssitzung verkündete, ist er bereits seit der zweiten Hälfte vergangenen Jahres Mitglied der Partei. „Es ist eine private Entscheidung“, erklärte er. „Für die Arbeit als Bürgermeister spielt das keine Rolle.“ Im Gemeinderat solle wie bisher auch in Zukunft fraktionsübergreifend zusammengearbeitet werden.

Odelzhausen ‒„Es geht nicht um die Parteizugehörigkeit, sondern um die Sache und darum, die Gemeinde zukunftsfähig zu machen“, betonte er. Trotzdem sind nicht alle begeistert von Trinkls Parteieintritt. „Dass Du die freie Entscheidung hast, ist auch der BGO klar“, sagte Elisabeth Kappes von der BGO in der Sitzung. „Es ist nur schade, dass Du uns vorher weder persönlich noch telefonisch informiert hast.“ Erst im Nachhinein habe man davon erfahren. Das ärgert auch Roderich Zauscher (BGO). „Es ist nicht nur schlechter Stil, es ist völlig inakzeptabel“, kritisiert er. „Die Tatsache, dass man die Gruppe, die einen nominiert hat, nicht informiert, bevor man einer anderen beitritt, spricht für sich.“ Er habe nur durch Zufall über Gerüchte davon erfahren. „Eigentlich sollte es auch die CSU bekannt geben, wenn ihr ein Bürgermeister beitritt“, findet Zauscher.

Vor Kurzem sprach Trinkl schließlich mit den Gemeinderäten. Er betont, dass es ihm wichtig gewesen sei, allen seinen Entschluss persönlich mitzuteilen. „Ich wollte das aber nicht mitten in der Corona-Pandemie machen.“ Bei den Kommunalwahlen vergangenes Jahr ist Trinkl noch als parteifreier Bürgermeisterkandidat angetreten, der von der BGO und den Freien Wählern nominiert und von allen anderen Gruppierungen unterstützt wurde. „Damals wurde vereinbart, alles, was danach kommt, offenzulassen“, sagt Trinkl. Für den Kreistag kandidierte er jedoch bereits auf der CSU-Liste und schaffte es auch in das Gremium.

Die Beziehung von Markus Trinkl zur CSU hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Was viele nicht wissen: Vor der Kommunalwahl im Jahr 2014 warb neben der BGO und den Freien Wählern auch die CSU bereits darum, dass er auf ihrer Liste für den Gemeinderat kandidiert. Trinkl entschied sich aber dafür, als freier Kandidat von BGO und Freie Wähler gegen den langjährigen CSU-Bürgermeister Konrad Brandmair ins Rennen zu gehen und gewann. Bei der Kreistagswahl trat er damals noch auf der Liste der Freien Wähler an, bekam aber keinen Sitz.

„Wir haben schon früh gemerkt, dass unser Werben um Markus Trinkl keinen Erfolg hat“, erklärt Wolfgang Steininger von den Freien Wählern. Über Trinkls Entscheidung sei er deshalb „deutlich weniger verärgert“ als die BGO und auch nicht verwundert. „Vielleicht ein klein wenig enttäuscht“, sagt er. „Wir haben gehofft, dass er parteifrei bleibt, aber wir haben schon gewusst, dass es eng ist.“ Die Entscheidung habe sich durch die enge Zusammenarbeit zwischen Markus Trinkl und der CSU schon länger abgezeichnet.

In der ersten Zeit war das noch ganz anders: Anfangs knirschte es zwischen der CSU und Markus Trinkl, das Verhältnis war schwierig. Den Wandel brachte der gemeinsame Kampf um die Genehmigung der Ortsumfahrung und einer weiteren Autobahn-Anschlussstelle. „Wir haben extrem intensiv zusammengearbeitet“, sagte Trinkl. Dadurch habe man sich sehr zu schätzen gelernt. So kam es letztlich zur Kandidatur Trinkls auf der CSU-Kreistagsliste.

Im Gemeinderat waren er und die CSU inhaltlich in der Vergangenheit bei vielen Themen ebenfalls einer Meinung. Auf sein Abstimmverhalten habe der Parteibeitritt aber keinen Einfluss, betonte er. „Auch innerhalb der Gruppierungen wird unterschiedlich abgestimmt“, sagte er. Doch: „Irgendwann muss man sich positionieren. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen.