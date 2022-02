Förder-Legende im Landkreis Dachau mahnt: „Macht Holz! Aber haut nicht alles auf einmal weg“

Von: Thomas Zimmerly

Stets klare Worte: 2011 erklärte Franz Knierer bei einem Spaziergang durch den Dachauer Stadtwald die Sachlage. Der Wald war von Anwohnern als „Saustall“ bezeichnet worden. Der Förster dementierte heftig: „Der Wald steht gut da.“ © Zimmerly

Zu Wald, Holz, Wildtieren oder Naturschutz war der Förster Franz Knierer Ansprechpartner Nummer eins. Jetzt ist der 64-Jährige nach 35 Jahren in den Ruhestand gegangen.

Zeit für ein letztes Interview:

Wie sind Sie eigentlich Förster geworden?

Franz Knierer: Nach der Realschule bin ich als gebürtiger Oberpfälzer mit 17 in Immenstadt im Allgäu als Finanzbeamter ausgebildet worden. Danach wurde ich nach München ins Rechenzentrum versetzt. Ich war dann Computer-Operator, wobei ich gemerkt habe, dass ich mit diesen Maschinen nicht glücklich werde, weil mir klar war: Sie werden mich mal überflüssig machen. Außerdem wollte ich lieber mit Menschen und in der Natur arbeiten. Daher habe ich dann mit 22 beschlossen: Ich werde Förster. Zuerst habe ich das Fachabitur mit Ausrichtung Forstwirtschaft nachgeholt und bin dann zum Studium nach Weihenstephan gegangen. 1985 war ich dann fertig. 1987 fing ich nach meiner Anwärterzeit im Landkreis Dachau an.

Ihre Nachfolgerin Katharina Nauderer hat gesagt, dass bei einer Waldführung mit Ihnen der Wunsch geweckt worden sei, auch Försterin zu werden…

Waldpädagogik hat sich während meiner Dienstzeit zu einer wichtigen Aufgabe entwickelt. Inzwischen ist sie sogar im Waldgesetz verankert. Jeder Schüler in der dritten Klasse sollte einmal mit dem Förster draußen gewesen sein. Das ist unser Ziel. Wir wollen dabei auch den Lehrern zeigen, was es in unseren Wäldern gibt, damit sie das Thema Wald im Heimat- und Sachkundeunterricht weiter vertiefen können. Das umfasst jedoch nur etwa zehn Prozent der Dienstzeit.

Und der Rest?

Neben vielen anderen Aufgaben wie Forstaufsicht und Betreuung von Gemeindewäldern ist unsere Kernaufgabe die Beratung der privaten Waldbesitzer. Wald hat immer mit Menschen zu tun. Er hat immer einen Besitzer. Mein Ziel war, neben der fachlichen Beratung, immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei arbeitete ich eng mit den Förstern der Selbsthilfeeinrichtung Waldbesitzervereinigung (WBV) und Forstunternehmern zusammen.

Warum gibt es im Dachauer Land so wenig Wald?

Nicht deshalb, weil die Dachauer den Wald nicht mögen und ihn bereits im Mittelalter auf den heute vorhandenen Anteil gerodet haben, sondern das liegt schlichtweg daran, dass hier die sehr gute lehmige Ackerböden sind. Wo es hügeliger wird, wird der Wald mehr, weil man da nicht so gut Ackerbau betreiben konnte und die Leute auch Holz gebraucht haben. Früher mussten die Menschen von dem leben, was sie der Natur vor Ort abringen konnten. Zuerst kommt eben das Essen.

Wie steht es um den Wald im Dachauer Land?

Wir haben seit den Rodungen im Mittelalter keine so hohen Holzvorräte in unseren Wäldern mehr gehabt. Das war die Leistung unserer Vorfahren. Aber es ist gleichzeitig im Zeichen des Klimawandels auch ein Risikokapital. Wenn da ein Sturm oder eine Borkenkäfermassenvermehrung über diese sehr fichtenreichen Wälder drüber geht, liegen da gleich mal 200 000 oder 300 000 Bäume. Solche Mengen können nicht kurzfristig verarbeitet werden. Das verrottet oder muss entsorgt werden.

Was bedeutet das für die Waldbesitzer?

Sie können oft über Nacht ihr ganzes Vermögen verlieren. Und drum sage ich: Leute, macht Holz. Aber haut nicht alles auf einmal weg. Macht aber zügig. Nutzt Eure Bestände. Baut sie um. Nutzt es mit Durchforsten und Auflichten, um sie in Laub-Nadel-Mischwälder zu überführen. Das ist eine spannende Aufgabe, und es liegt an den Eigentümern, was sie draus machen. Dabei werden sie von der WBV, die auch Förster eingestellt hat, unterstützt. Mit ihr können Waldbesitzer, die ihren Wald nicht mehr selber bewirtschaften können, auch einen Pflegevertrag abschließen.

Machen die Waldbesitzer beim Umbau mit?

Ja. Aber das Umdenken hat gedauert. Als ich 1987 angefangen habe, da gab es nur zwei Baumarten. Das eine war Fichte und das andere Boschen, also alles, was keine Fichte war. Das war ein Gruscht, ein Graffl, Auwaldglump. Inzwischen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass naturnahe Wälder auch langfristig ökonomischer sind.

Wie viele Baumarten sind es jetzt?

Ungefähr 15 heimische. Wir haben aber darüber hinaus auch schon einen 100-jährigen Douglasienbestand bei Kreuzholzhausen, und Waldbesitzer, die zum Beispiel die Libanon-Zeder ausprobiert haben und seit Jahren amerikanische Roteichen pflanzen. Nach dem Motto: wer streut, rutscht nicht, wird es künftig immer wichtiger, auf verschiedene Baumarten zu setzen.

Was macht eigentlich der Borkenkäfer im Landkreis Dachau?

Die letzten Jahre haben wir heiß gekämpft, und wir sind im Gegensatz zu den unterfränkischen Wäldern mit einem blauen Auge davon gekommen. Denn die Waldbesitzer haben es geschafft – in Zusammenarbeit mit der WBV – rechtzeitig aufzuarbeiten. Außerdem haben wir einen zweiten Faktor im Landkreis Dachau: gute Böden. Das heißt, unsere Lehmböden halten das Wasser länger, als in Franken. Wenn es droben schon zu trocken ist, halten unsere Böden noch ein, zwei Wochen das Wasser. Und es hatte dann wieder rechtzeitig geregnet. Aber diese zwei Wochen waren entscheidend, dass sich keine Massenvermehrung entwickelt hat. Langfristig hilft aber nur ein Waldumbau mit klimatoleranten Mischbaumarten.

Das Eschentriebsterben ist ein weiteres großes Problem. Wie ist der Stand hier?

Viele Eschen im Auwald haben sich schon verabschiedet. Die restlichen schauen zum Teil sehr schlecht aus. Zum Beispiel in Günding, entlang einer Siedlung, waren mächtige Eschen, die musste ich fällen lassen. Diese waren zwar äußerlich noch relativ gesund. Die Feinwurzeln waren bereits abgefault. Bei einem Sturm wie zuletzt wären diese großen Eschen auf die Häuser gefallen. Inzwischen haben wir bereits wieder einen naturnahen Mischwald angepflanzt. Die Anwohner hatten aber auch gleich einen Bauantrag gestellt. Jetzt ist gerodet, sagten sie, jetzt können wir da an den Wald ranbauen. Da haben wir gesagt, das ist Landschaftsschutzgebiet, das bleibt Wald.

Wie sieht der Wald bei uns in 100 Jahren aus?

Das hängt vor allem davon ab, wie der Klimawandel sich entwickelt. Wenn also diese zwei Grad Erwärmung kommen, werden nur die Baumarten überleben, die dann dieses Klima vertragen.

Welche meinen Sie?

Ich sage immer: Warum haben die Rheinländer keine Fichten? Nicht, weil sie nichts von Fichten gehalten haben, sondern weil sie dort schlichtweg nicht gewachsen ist, weil es dort schon zwei Grad wärmer war als bei uns. Das heißt aber auch, wir kriegen ein Klima wie in einem Weinbaugebiet. Also auch die Baumarten wie dort. Das heißt, die Eiche wird eine große Rolle spielen. Bei den Nadelhölzern wird es die Trockenheit resistente Douglasie sein. Oder Maronen, sprich Esskastanien, Baumhasel – alle möglichen Baumarten, die eben in so einem Gebiet wachsen. Meine größte Sorge ist, dass wir unser Klimaziel nicht erreichen. Dann geht es in Richtung mediterraner Macchia. Da haben wir nur noch niedrige Bäume und Sträucher.

Sie sind jetzt in Rente. Was machen Sie in Zukunft?

Wenn ich an meine begrenzte Restlebensdauer denke, muss ich mich beeilen, dass ich das auch noch schaffe, was ich noch gerne sehen und erleben möchte. Sachen wie längere Reisen ins Ausland. Noch kann ich für ein bis zwei Jahre im Forsthaus in Odelzhausen wohnen. Langfristig werden wir jedoch nach Augsburg ziehen, weil wir uns da bereits vor Jahren eine Wohnung gekauft haben.

Interview: Thomas Zimmerly

