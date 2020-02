Fachbüro schlägt nach Bestandsaufnahme Maßnahmen für Odelzhausen vor

„Wir hätten Stoff für drei Stunden an Informationen“, kündigte Werner Dehm vom Planungsbüro OPLA zu Beginn der Sondersitzung des Gemeinderats Odelzhausen an.

Ganz so lange dauerte es dann zwar nicht – umfangreich war die Präsentation von ihm und seiner Kollegin Judith Schwarz aber trotzdem. Denn es ging um nichts weniger als um ein Konzept, wie der Odelzhauser Ortskern in Zukunft aussehen soll.

Das Planungsbüro hatte eine Untersuchung erstellt zum „Erlass eines neuen/veränderten Sanierungsgebiets“ im Ortskern. Untersucht wurde ein 29,04 Hektar großes Areal zwischen der Glonnstraße, der Burgfeldstraße, der Schloßstraße und der Hauptstraße inklusive dem geplanten Glonnpark. Die Planer hatten in einer Bestandsanalyse Stärken und Schwächen des Gebiets ausgearbeitet. Als positiv bewerteten sie unter anderem das „starke Versorgungs- und Gemeinbedarfszentrum“ in der Ortsmitte sowie den geplanten Glonnpark.

Kritikpunkte waren die fehlende Barrierefreiheit und das hohe Verkehrskommen zum Beispiel an der Haupt- und an der Marktstraße. Auch bei einigen Grünflächen sehen sie „noch Gestaltungspotenzial“. Außerdem regten sie eine stärkere Nachverdichtung an.

Auf dieser Basis leitete das Planungsbüro für die Gebiete „Rathaus und Kirche“, „Pflegeheim“, „Am Steg“, „Ortszentrum und Marktstraße“, „Haupt- und Schloßstraße“, „Glonntalraum“, „Nordwestlich der Schloßstraße“ mögliche Ziele und Maßnahmen für die Satzung ab.

Auch die alte Mühle bezogen sie mit ein. „Es ist eine absolut ortsbildprägende Bausubstanz mit einem unglaublichen städtebaulichen Charme“, erklärte Werner Dehm. Er schlug Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Bausubstanz, eine Revitalisierung der Mühlennutzung oder die Nutzung für soziale und kulturelle Zwecke vor.

Doch: Die Mühle ist – wie ein Großteil der Gebäude – in Privatbesitz. Bürgermeister Markus Trinkl wurde deshalb nicht müde zu betonen, dass es bei der Sanierungssatzung nicht um Vorschriften oder Einschränkungen für die Eigentümer geht. „Es sind nur Ideen und keine Verpflichtungen“, sagte er. „Wir wollen den Bürgern Vorteile bieten, die mit einem Bebauungsplan nicht möglich sind.“

Für Maßnahmen, die den Zielen der Satzung entsprechen, könnten Privatpersonen Zuschüsse bekommen. Außerdem seien die Kosten von der Steuer absetzbar. „Es sind attraktive Rahmenbedingungen“, versprach Trinkl.

Eine Sanierungssatzung gibt es in der Gemeinde Odelzhausen seit 17 Jahren. Bisher waren darin aber keine konkreten Ziele festgelegt. Ziele könnten jetzt zum Beispiel eine bessere Vernetzung der Grünflächen, ein Ausbau der Barrierefreiheit, eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens und der Erhalt von ortsbildprägenden Gebäuden sein.

Einen „Denkmalschutz-Touch“, wie es Johanna Winkler (FW) ausdrückte, wolle man aber nicht, hier waren sich die Gemeinderäte einig. Auch ein Abriss von Gebäuden müsse weiter möglich sein. Aber: „Wenn ein neues Gebäude gebaut wird, soll es möglichst so aussehen, wie das alte“, erklärte Roderich Zauscher (BGO). Charakter, Größe und Struktur sollen erhalten bleiben.

Ein Diskussionspunkt war die Höhe von Neubauten. Die Planer sprachen sich an der Marktstraße für bis zu drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss mit einer Wandhöhe von maximal neun Metern aus. Gleiches regten sie auch für eine Bebauung der Seitz-Wiese sowie für Nachverdichtungen an der Gartenstraße und „Am Anger“ an. An der Hauptstraße und der Schloßstraße sollten, so der Vorschlag des Planungsbüros, mindestens drei und maximal vier Vollgeschosse angestrebt werden. „Es ist städtebaulich verwerflich, nur Einfamilienhäuser mit Erdgeschoss und Dachgeschoss zu bauen“, erklärte Werner Dehm. Als Dachform sei für ein homogenes Bild das Satteldach zu bevorzugen.

Von der hohen Geschossigkeit waren jedoch nicht alle Gemeinderäte überzeugt. Die Planer sollen deshalb den Entwurf so ändern, dass an der Haupt-, der Schloß-, der Gartenstraße und „Am Anger“ mindestens zwei Vollgeschosse verpflichtend und maximal zwei Vollgeschosse mit Dachgeschoss zulässig sein sollen. An der Marktstraße können sich die Räte bis zu zwei bis drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss vorstellen. Damit wären neue Gebäude nicht höher als Bestandsgebäude.

Ein weiteres Anliegen ist den Räten der Erhalt von Gewerbe. Für das Ortszentrum und die Marktstraße soll deshalb festgeschrieben werden, dass Gewerbeflächen im Erdgeschoss nicht in Wohnraum umgewandelt werde dürfen.

Ein Paragraf im Baugesetzbuch gibt der Gemeinde außerdem die Möglichkeit, Bauvorhaben abzulehnen, wenn sie den Zielen der Sanierungssatzung widersprechen. Bisher galt er für das ganze Sanierungsgebiet, wurde aber noch nie angewandt. Jetzt stand zur Debatte, ob er künftig nur im Bereich der Marktstraße oder auch in der Haupt- und der Schloßstraße gelten soll. Für Letzteres sprach sich Markus Trinkl aus: „Wesentliche Teile in der Schloßstraße und der Hauptstraße sind mit Gewerbe besetzt“, erklärte er. „Wenn wir unser Recht aufgeben, kann man aus jedem Gewerbe ein Wohnen machen.“ Die Mehrheit der Räte sah das ähnlich.

Das Planungsbüro wird jetzt die Wünsche der Räte in die Satzung einarbeiten, im März soll eine Entscheidung fallen.

