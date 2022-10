Fast alle Daumen zeigen in der neuen Schule nach oben

„In Odelzhausen in der Schui“: Dieses Lied stimmten die Schüler der Klasse 3 a zur Einweihung für die Festgäste an. © Simone Wester

Es ist schon in Betrieb, das neue Schulzentrum in Odelzhausen, mit Grund-, Mittel- und Realschule. Jetzt wurde es offiziell eingeweiht.

Odelzhausen – „Was hab’ ich mir da angetan“ – diese Frage hat sich Helmut Zech, Vorsitzender des Zweckverbands Grund- und Mittelschule Odelzhausen, während der fünfjährigen Bauzeit des neuen Schulzentrums in Odelzhausen, das Grund-, Mittel- und Realschule in sich harmonisch vereint, häufiger gestellt. Dass es in fünf Jahren immer nur Harmonie gibt, wenn man für drei Schulen planen und bauen muss, ist wohl unrealistisch.

Viele Sitzungen, eine Gerichtsverhandlung und unglaublicher Einsatz

Fünf Jahre lang wöchentlich zwei Sitzungen, 24/7-Erreichbarkeit auch am Wochenende, Schwierigkeiten mit einer beteiligten Firma bis hin zur Gerichtsverhandlung – all das ist für Zech und seine „Chefinnen“ Weber und Schalk eine Wahnsinns-Herausforderung und mehr als intensive Zeit gewesen. „Wir sind uns auch in die Haare gekommen, aber haben uns immer wieder vertragen“, gab Zech zu, der ja in der Zeit genauso als Bürgermeister von Pfaffenhofen an der Glonn und als stellvertretender Landrat beruflich eingespannt war. Zech bedankte sich ausdrücklich bei seiner Frau, die das alles „ertragen“ habe. Und Weber und Schalk hatten ja auch nicht nur den Baustellenhelm auf, sondern leiteten ja so „nebenbei“ noch ihre Schulen.

Diesen unglaublichen Einsatz honorierten deshalb auch alle Ehrengäste, die bei der Einweihung das Wort ergreifen konnten – Landrat Stefan Löwl, der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, die Planer und Architekten und unter anderem auch Schulamtsdirektorin Petra Fuchsbichler. Einen Dank „für Ihren einzigartigen Einsatz“, richtete Fuschbichler an Zech und sein Team vom Zweckverband und an die Schulleiterinnen. Diesen Satz von Petra Fuchsbichler hörte man am Einweihungstag in ähnlicher Form von ausnahmslos allen Beteiligten. Von Zweckverband, Landratsamt, Bauleitung, Architekten, Behördenvertretern, Politikern, Vertretern des Elternbeirates und natürlich den Schulleiterin Cordula Weber, Grund- und Mittelschule, und ihrer Kollegin Anette Schalk von der Realschule, die sich alle gegenseitig für die gute Zusammenarbeit dankten. Die Schulleiterin bedankten sich ebenfalls, besonders bei den Projektsteuerern Max Meixner und Randolph Schuh und den Architekten Arthur Schankula und Jan Spreen, „die uns immer gefragt und unsere Meinung geschätzt haben“, so Cordula Weber. Die Schulamtsdirektorin fasste zusammen: „Hier haben viele Hände ineinander gegriffen und alle Interessen zusammengeführt.“

Höchste Auszeichnung für das neue Schulgebäude

Das ist auch zu sehen, wenn man durch die Schulen läuft. Die neue Grundschule ist bereits seit 2019 in Betrieb, die Mittel- und Realschule konnte 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Hier ist alles auf die Bedürfnisse der Schüler und der Lehrkräfte, Verwaltung, Hausmeister und aller anderen Mitarbeiter optimal abgestimmt. Das Gebäude ist bundesweit das erste viergeschossige Schulgebäude in Holzbauweise und erhielt beim bundesweiten Wettbewerb „Holzbau-Plus“ die höchste Auszeichnung für „individuelle und wegweisende Lösungen und eine besonders ressourceneffiziente und nachhaltige Bauweise“.

Auszeichnungen sind immer etwas Besonderes, aber was halten denn die Schülerinnen und Schüler eigentlich von ihren neuen Schulen? Helmut Zech und seine Mitarbeiterin vom Zweckverband, Silvia Greppmair, waren vor der offiziellen Einweihungsfeier persönlich durch alle Klassen gegangen, hatten allen Schülern persönlich ein Geschenk überreicht, da ja nicht alle an der offiziellen Einweihungsfeier hatten teilnehmen können. Die Daumen hätten alle nach oben, im schlechtesten Fall in die Mitte gezeigt, berichtete Zech den Anwesenden. Einen Daumen nach unten habe er nicht gesehen, versicherte er.

Für die musikalische Umrahmung der Einweihungsfeier sorgten die Klasse 3 a, die Bläserklassen der Real- und Mittelschule und der Lehrerchor aller drei Schulen sowie die Blaskapelle Odelzhausen mit der Bayernhymne. Gesegnet wurde der neue Schulkomplex abschließend von Pfarrer Richard Nowak. Kulinarisch verwöhnt wurden die Ehrengäste vom Team der „Glonntal Stub’n“ aus Egenburg.

Simone Wester

