Malwettbewerb der Feuerwehr

Kinder aufgepasst: Die Feuerwehr Odelzhausen startet einen Malwettbewerb. Zu gewinnen gibt es schöne Gutscheine

Odelzhausen - Die Feuerwehr Odelzhausen startet einen Malwettbewerb für Kinder. Bis 30. April können junge Künstler Bilder zum Thema Feuerwehr malen und einreichen. Die Bewertung erfolgt in den Altersgruppen drei bis sieben Jahre sowie acht bis zwölf Jahre. Als Hauptpreis gibt es in jeder Gruppe einen Gutschein für das Legoland in Günzburg. Die Kunstwerke sollen abfotografiert oder eingescannt werden und entweder über das Kontaktformular auf der Homepage (www.ffw-odelzhausen.de) oder per E-Mail an malwettbewerb@ffw-odelzhausen.de eingereicht werden. Da die Bilder auf der Internetseite sowie in sozialen Medien veröffentlicht werden, müssen Eltern eine Einverständniserklärung ausfüllen. cla