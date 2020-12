„Sonnawirtin“ Frieda Willibald ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Die Küche und das Kochen war für die „Sonnawirtin“ Frieda Willibald ihre große Leidenschaft. Mit 93 Jahren ist sie nun friedlich für immer eingeschlafen.

Odelzhausen – Ihre Markenzeichen waren ihre schönen silbergrauen vollen Haare, ihr Fleiß und die Liebe zu ihrer Familie. Nun hat Frieda Willibald, „Sonnawirtin“ von Odelzhausen, im Alter von 93 Jahren friedlich einschlafen dürfen.

Wenn man ihre Kinder über sie erzählen hört, dann merkt man die tiefe und liebevolle Verbundenheit, die zwischen ihnen geherrscht hat. „Mama war trotz ihrer vielen Arbeit immer sehr fürsorglich für uns da“, beschreibt Tochter Elfriede die Mutter, und Bruder Xaver nickt. Aber nicht nur die eigene Familie lag der Wirtin am Herzen, auch für alle Vereine im Ort war sie im wahrsten Sinne des Wortes eine gütige Herbergsmutter.

Den Schützen ermöglichte sie den Bau eines Schießstandes im Keller, die Fußballer durften, als es noch kein Vereinsheim gab, allesamt duschen, und sie verlor auch nie ein Wort darüber, wenn die Kicker mit ihren verdreckten Schuhen vorher dazu die Gaststube durchquerten.

Frieda Willibald war gesellig, liebte das Skifahren mit der Familie und genoss schöne Reisen. Mit der transsibirischen Eisenbahn lernte sie Land und Leute kennen, besuchte Verwandte in Amerika und bestaunte die Schönheit Afrikas.

Ihr großes Hobby und ihre wahre Leidenschaft war jedoch die Küche. So beschreibt sie jedenfalls ihr Sohn Xaver. „Kirchweih war der Haupttag des Jahres meiner Mutter. Da wurden Gänse und Enten gebraten und köstlich schmeckende Kirchweihnudeln gebacken. Je mehr in der Wirtschaft los war, umso glücklicher war sie. Fleiß, das ist ein roter Faden, der sich durch Friedas Leben zog.

Am 24. November 1927 in Todtenried geboren, wuchs sie mit noch vier Geschwistern auf. Weil die ersten Kinder Mädchen waren und die Zwillingsbrüder erst später zur Welt kamen, half Frieda fest in der elterlichen Landwirtschaft mit und beherrschte die Arbeit mit den Rössern tadellos. Im Mai 1951 folgte sie dann dem Metzgermeister Xaver Willibald zum Traualtar und feierte eine große Hochzeit mit ihm. Davor lernte die junge Frau allerdings erst noch in einem Kloster in Füssen das Kochen.

Bereits zwei Jahre nach der Hochzeit kam der erste Bub, Josef, zur Welt. Frieda hatte noch den Schützenball hinter sich gebracht und war dann am zeitigen Morgen zum Entbinden geeilt. Ein Jahr später folgte Xaver, dann Hans, und 1957 Tochter Elfriede. Zu der Versorgung ihrer vier Kinder musste sie aber auch die Küche schmeißen, wenn im Saal für 100 Personen Veranstaltungen stattfanden, zusätzlich die Gaststube betreuen und in der Metzgerei nach dem Rechten sehen. Für Frieda gab es kein „Zuviel“, mit Freude und Liebe gab sie ihr Bestes.

Doch dann kam der erste Schicksalsschlag. 1976, gerade einmal 48 Jahre alt, wurde sie nach einem häuslichen Unfall zur Witwe. Ein Jahr später starb ihr Vater, ein weiteres Jahr danach die Mutter, und bald darauf ihr Bruder. Doch in die Knie zwingen ließ sich die engagierte Frau nie. Die Wirtschaft wurde nun umgebaut, unten vergrößert und der Saal zu Fremdenzimmern gemacht.

Im Jahr 1984 übergab sie die „Gaststätte zur Sonne“ an Sohn Xaver, half aber trotzdem noch fleißig mit. Eine weitere Fügung stellte die gläubige Seniorin schwer auf die Probe. Enkel Xaver junior, mit dem sie in einem Drei-Generationen-Haushalt gelebt hatte, wurde bei einem Autounfall jäh aus seinem jungen Leben gerissen. Ein Schmerz, der Frieda zeit ihres Lebens nicht mehr verlassen sollte. Sie wurde ein wenig stiller.

Große Zufriedenheit fand sie schließlich an den regelmäßigen Treffs des Seniorenclubs im Pfarrheim, war aber auch gerne beim Faschingskranzl der katholischen Frauengemeinschaft im eigenen Gasthaus als stiller Genießer mit dabei.

Bis zur Aufgabe des „Sonnawirts“ vor zwei Jahren und dem anschließenden Verkauf an die Gemeinde war Frieda Willibald noch jeden Tag in die Küche gekommen. Ihr Interesse an dem 180 Jahre alten Familienbetrieb blieb für die siebenfache Oma und dreifache Uroma ungebrochen.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Beerdigung der großherzigen Frau leider nur im kleinen Kreise stattfinden. Dabei wäre ein wenig Beistand so tröstend gewesen, denn der Beerdigungstag von Frieda war auch der Sterbetag von ihrem Enkel Xaver junior.

Die Familie hat aber geplant, im Fall einer Normalität einen weiteren Gottesdienst für die Verstorbene zu feiern.

Marlene Wagner