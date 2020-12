Geglückter Start zum Fahrplanwechsel

Von Pasing nach Dasing: Ein neuer Expressbus des MVV ist auch für die Menschen in den Gemeinden Odelzhausen, Pfaffenhofern und Sulzemoos interessant.

Odelzhausen / Sulzemoos / Pfaffenhofen – Unter dem Motto „Xpress ans Ziel!“ ist mit dem Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag die MVV Expressbuslinie X732 zwischen Dasing und Pasing an den Start gegangen.

Die neue Linie verlängert die MVV-Regionalbuslinie 732 vom Pasinger Bahnhof über die Autobahn A8 über Adelzhausen bis Dasing. Als Novum wird sie mit modernen, komfortablen Doppelstockbussen bedient, die mit WLAN und USB-Schnittstellen ausgestattet sind und über zirka 85 Sitzplätze verfügen. Der Takt und die Betriebszeit sind sowohl wochentags als auch am Wochenende deutlich ausgeweitet. Somit sorgt nicht nur das völlig neue Fahrtenangebot nach Dasing für mehr Attraktivität, sondern auch die Ausweitung dieses Angebots und der Sitzplatzkapazität auf den bestehenden Streckenabschnitten in den Gemeindebereichen von Odelzhausen und Pfaffenhofen.

Auch an Sonn- und Feiertagen fährt der Bus

Am Wochenende verkehrt die Buslinie jetzt samstags deutlich länger und im 30/60 Minuten-Takt, sie fährt auch erstmalig an Sonn- und Feiertagen im Zweistundentakt nach Dasing und Egenburg. Die Fahrten ab beziehungsweise bis Dasing und Egenburg auf dem Streckenabschnitt Odelzhausen-Pasing (Bahnhof) ergänzen sich dabei von Montag bis Freitag zu einem 30-Minuten-Takt. Die Fahrzeit für die komplette Strecke beträgt – je nach Zeitlage und Fahrtrichtung – nur etwa 45 bis 53 Minuten.

In Dasing bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Zügen der Bayerischen Regiobahn in Richtung Aichach-Ingolstadt, sowie in Richtung Friedberg-Augsburg. Obwohl die neuen Haltestellen Adelzhausen und Dasing im Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes liegen, kommt auf der kompletten Linie X732 der MVV-Tarif zur Anwendung.

Wer die neue Linie kostenfrei ausprobieren möchte, kann dies noch bis einschließlich Donnerstag, 24. Dezember. Denn in diesem Zeitraum gibt es eine Schnupperwoche, bei der die Fahrt auf dem gesamten Linienweg für die Fahrgäste kostenlos ist. Weitere Informationen zur neuen Linie sowie einen Fahrplan zum Herunterladen gibt es unter sulzemoos.de/aktuelles.

Christian Stangl